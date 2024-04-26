- 25 апреля
- 23:56 АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»
- 22:11 Тренер «Фейеноорда» прокомментировал информацию о переговорах с «Ливерпулем»
- 13:30 Капитан «Челси» выбыл до конца сезона
- 10:46 «Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ
- 09:57 Реакция ван Дейка на поражение «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»
- 08:44 Экс-капитан «Ливерпуля» – о поражении в дерби с «Эвертоном»: «Конец чемпионской гонки для нас»
- 08:24 Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы 1
- 08:08 В АПЛ установлен рекорд результативности
- 07:35 Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»
- 24 апреля
- 23:59 АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» (0:2) в дерби, «МЮ» победил «Шеффилд Юнайтед» (4:2) 3
- 19:30 «Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех тренеров на замену тен Хагу 2
- 18:44 Тренер «Фейеноорда» дал ответ на предложение «Ливерпуля»
- 18:00 «Манчестер Юнайтед» снизит зарплату тен Хага на 25%, но при одном условии 1
- 17:17 Фото «Челси» без голевых действий летнего новичка находился бы в зоне вылета АПЛ 1
- 16:48 «Ливерпуль» готов заплатить 9 миллионов за нового тренера 2
- 15:15 Гвардиола: «Холанд не допущен к матчу с «Брайтоном» 1
- 14:51 АПЛ обсуждала с Канчельскисом его включение в Зал славы
- 14:42 Букмекеры спрогнозировали, кто возглавит «Ливерпуль» вместо Клоппа 2
- 10:26 «Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 25 апреля
- 10:17 «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 24 апреля
- 10:09 «Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 24 апреля
- 10:00 Почеттино объяснил разгром от «Арсенала» 2
- 10:00 В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов 1
- 08:55 Артета прокомментировал разгром «Челси»
- 01:23 «Челси» побил клубный антирекорд 29-летней давности
- 01:11 Четыре топ-клуба Европы поборются за тренера «Фейеноорда» Слота 1
- 00:24 «Челси» установил два антирекорда по итогам матча с «Арсеналом» 2
- 23 апреля
- 23:55 АПЛ. «Арсенал» уничтожил «Челси» в лондонском дерби – 5:0! 2
- 23:54 Видео Обзор матча «Арсенал» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)
- 22:55 Двух футболистов АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании 7