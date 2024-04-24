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25 апреля
08:08
В АПЛ установлен рекорд результативности
07:35
Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»
24 апреля
23:59
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» (0:2) в дерби, «МЮ» победил «Шеффилд Юнайтед» (4:2)
3
19:30
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех тренеров на замену тен Хагу
2
18:44
Тренер «Фейеноорда» дал ответ на предложение «Ливерпуля»
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Англия. Премьер-лига - матчи
24.04.2024 10:00
В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов
Догадаетесь, о чем речь?
1
20.04.2024 08:25
Гвардиола против Клоппа – подводим итоги соперничества двух великих тренеров
Их команды провели 30 очных матчей. Кто побеждал чаще?
9
18.04.2024 08:15
Самые дорогие трансферы в истории «Манчестер Сити» – все игроки из топ-5 рейтинга до сих пор выступают за команду
Один из футболистов пришел в клуб даже раньше, чем Гвардиола.
14.03.2024 16:00
«Забить с тридцати ярдов «Ливерпулю» или переспать с мисс мира? Я осуществил и то, и другое!» – много крутых историй о лучших бомбардирах «Манчестер Юнайтед»
Рейтинг голеадоров, в котором лидирует НЕ Криштиану Роналду.
1
21.02.2024 07:00
Лучшие бомбардиры в истории «Манчестер Сити» – Холанд уже в первой десятке, а лидирует родственник Месси
Лишь два игрока забили больше ста голов.
6
07.01.2024 20:00
Кто лучший бомбардир в истории АПЛ
ТОП-10 лучших бомбардиров АПЛ.
1
17.08.2023 11:55
«Спартак» 2,5 года назад интересовался Кайседо: сейчас «Челси» купил его за рекордные 115 миллионов, а кем тогда усилился московский клуб?
Запасные варианты не очень-то и сработали.
11.07.2023 16:29
Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года
7 сделок провернули англичане.
27.06.2023 17:00
Защитник «Ман Сити» стрелял из пулемета – так он проводит отпуск после требла
Вайб Рубена Диаша.
20.06.2023 11:49
Назовите всех чемпионов сезона-2022/23: «Зенит», «Ман Сити» и другие гранды
Очень сложный тест.
27.05.2023 16:23
В Англии обсуждают забавную оговорку Гвардиолы – он сказал, что был маленьким мальчиком в 28 лет
Маленький шарлатан.
26.05.2023 17:58
Роналду делает из сына чемпиона: как он его воспитывает и тренирует и когда мы увидим Криштиану-младшего в «Реале»
Все о Криштианинью.
5
23.05.2023 13:01
Как дела в борьбе за выживание в разных лигах: из РПЛ вылетели «Торпедо» и «Химки», из АПЛ – любимый клуб премьер-министра Великобритании
Собираем расклады.
20.05.2023 22:55
«Манчестер Сити» выиграл АПЛ – 5-й раз за последние 6 сезонов
Качать Пепа и его команду!
19.05.2023 18:45
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
Сказочный неудачник!
15.05.2023 10:28
Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны
Medal race.
14.05.2023 16:19
Как снимали трилогию фильмов «Гол!»: «Ливерпуль» вредничал и отказывался, Бекхэм психовал из-за сценария, «Барса» испортила сюжет
История великого фильма.
14.05.2023 15:18
Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов
Будущий лучший футболист Европы?
14.05.2023 15:06
В 80-е английские клубы изолировали от Европы за беспорядки фанатов и гибель людей. Это изменило всю историю футбола: от тактики до экономики
Рассказываем историю.
1
12.05.2023 11:54
Экс-игрок «Ливерпуля» станет участником Евровидения-2023: у него будет важная миссия
Доходил с командой до финала ЛЧ.
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