Шарф в цветах любимого клуба занимает особое место в списке атрибутики футбольных фанатов. Экипировка болельщика, по которой можно распознать фаната, включает в себя ряд характерных вещей, трудно представить ярых ультрас, не экипированных шарфом.

Экипировка футбольного фаната

Джентльменский набор футбольного фаната может включать:

шарф;

флаг клуба;

вещи в клубных цветах (футболка, шапка, спортивная форма и обувь, другая одежда, предметы домашнего обихода);

татуировка с эмблемой любимого клуба или игрока;

шумовые инструменты (дудки, горны, барабаны);

пиротехника (на многих стадионах запрещена).

Самой демократичной и практичной вещью из этого списка является шарф.

Немного истории

Первые футбольные шарфы появились в Англии в 60-х годах прошлого века. В российских широтах мода на шарфы возникла в 80-е годы благодаря болельщикам московского “Спартака”. Они первыми примерили на себя данный элемент болельщицкой экипировки. Но отдельные эксперты утверждают, что пионеры фанатского движения были замечены на стадионах в шарфах еще в начале 70-х.

Владельцы шарфов были в большом авторитете. В те времена фанатский шарф был элементом шика, поэтому стать его обладателем стремились многие молодые (и не только) болельщики.

Болельщики красно-белых изготавливали шарфы кустарным способом до начала 80-х, пока не стала достоянием общественности информация о том, что в подмосковном поселке Михнево есть ателье “Трикотажница”. Там изготавливали шарфы очень приличного качества. Вязка изделия была очень мелкой, и выглядела поверхность шарфа как тонкое полотно. Шарф был теплым и легким, в общем – “фирмА”.

Весть о Михнево разлетелась быстро в фанатских кругах. И уже через несколько лет “Трикотажница” производила шарфы многих клубов Советского Союза. За важным фанатским атрибутом приезжали и киевляне, и дончане, и днепропетровчане, и болельщики из других республик СССР. Если они пересекались, это могло закончиться махачем и «конфискацией» шарфов друг у друга.

Тем же могла закончиться встреча приезжих или болельщиков других московских клубов со “спартачами”, которые караулили охотников на шарфы. Гопники тех лет тоже выходили на охоту на покупателей атрибутики. Иногда по итогам таких встреч дело доходило до реальных тюремных сроков.

В рамках борьбы с фанатским движением “Трикотажницу” закрывали в 1982 году. Позже она открылась вновь и работала успешно до 90-х годов. Был еще кооператив “Фотон” из Тарасовки, который с середины 80-х производил шарфы печатным способом. На обычный материал наносилось изображение.

В 90-е гг. вязанные михневские шарфы не выдерживают конкуренции с западным производством, уступая окончательно рынок “принтам” и “печаткам”. Дальше востребованными стали шарфы английского (подороже) и турецкого (подешевле) изготовления.

В наши дни технология изготовления шарфов продвинулась далеко вперед. Яркость красок, четкость рисунка и длительность использования – характерные черты современных шарфов футбольных фанатов.

Три версии названия шарфов розами

Существует три версии, согласно которым шарфы фанатов стали называть «розами». Каждый болельщик склонен верить тому варианту, который кажется ему наиболее правдоподобным.

Английское происхождение

Английское слово “rosette” переводится как розетка. В словарях указывается и второе значение слова – «футбольный шарф». Cлово “rose” также имеет 2 значения: первое – «роза», второе – «эмблема», геральдическое изображение герба короля Генриха VII. Эта эмблема была создана в свое время как знак окончания войны Алой (Ланкастеры) и Белой (Йорки) роз. “Rosette”, соответственно, обозначает маленькую эмблему.

По произношению “rosette” созвучно со словом “roseate”, что переводится как «радостный, позитивный». Этот перевод довольно точно характеризует поведение футбольных фанатов во время проведения матчей, если смотреть на них издалека.

Возможно, неточность перевода повлияла на переименование. Еще одно значение слова “rosette” – «тряпичный цветок», состоящий из сшитых по убывающей лоскутков ткани. Отечественные переводчики или не владели в совершенстве английским, или упростили толкование.

Заменив таким образом английскую «розетку» на более романтичную, «розу», наши фанаты приняли это слово как сленговое значение футбольного шарфа.

Спартаковское происхождение

Вторая версия происхождения названия появилась благодаря фанатам московского “Спартака”. Тут уместно вспомнить английскую войну Алой и Белой роз и цвета “Спартака” – красно-белые, а также факт, что болельщики этого клуба первыми на отечественных просторах начали носить шарфы в клубных цветах. Версия выглядит весьма убедительно – принимаем.

“Ботаническая” версия

Самая новая и “продвинутая” версия. Ботаническое значение слова “розетка” – листья, растущие в разные стороны. Кусты клубники или земляники в процессе роста выбрасывают так называемые “усы” – стелющиеся по земле побеги.

Какая связь с футболом? Во время футбольных матчей часто можно наблюдать следующую картину: фанаты держат шарфы за один конец и подбрасывают другой. Получается процесс, аналогичный происходящему на клубничной грядке.

Версия еще больше синхронизируется с ботаникой, потому что в Санкт-Петербурге “грядкой” до сих пор порой именуют группу фанатов на трибуне стадиона.