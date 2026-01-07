Личка высказался о назначении Гусева в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал решение московского клуба утвердить Ролана Гусева на посту главного тренера.

«Думаю, всe, что он говорил и после моего ухода, и после ухода Карпина – это эмоции. У меня с ним не было проблем. Он в любой момент может мне позвонить, буду рад.

У меня в штабе все имели возможность высказать своe мнение и по составу, и по другим вопросам. Очень важно иметь таких людей рядом, которые могут с тобой открыто говорить.

Но понятно, решение было за мной, и я доказывал, почему с кем-то не согласен и поступаю именно так, как считаю нужным, или наоборот соглашался с другим мнением. Но и Ролан, и Марио, и Аде могли всегда что-то предложить своe.

Теперь Ролан уже будет сам за всe отвечать: и за команду, и за раздевалку, и за медицинский штаб. Всe будет на нeм. И от него будут ждать результат в каждой игре. Быть помощником и быть главным тренером – это разные вещи.

Ролану хочу пожелать, чтобы он смог поднять «Динамо» как можно выше в таблице. У него всe для этого есть. Игроки у него хорошие, и он их хорошо знает», – сказал Личка.