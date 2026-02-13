Личка отказал клубу РПЛ

«Рубин» зимой рассматривал Марцела Личку на пост главного тренера. Чех отказался.
«Главных вариантов было два – Марцел Личка и Франк Артига.
С чехом вели предметные переговоры, однако его не устроили вводные от казанцев: нужен интересный атакующий футбол, приносящий результат, нынешний состав для этого вполне подходит и не требует особого усиления.
Личка посчитал, что для таких амбициозных целей требуется более серьезная поддержка от клуба. А вот Артиге задачи понравились, с ним и был подписан контракт», – написал источник.
- Личка в прошлом году проработал в «Карагюмрюке» 4 месяца (с июня по октябрь 2025 года) и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.
- Сообщалось, что в декабре он отказал «Динамо Мх».
- Личка тренировал в РПЛ «Оренбург» и «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»