Личка отказал клубу РПЛ

«Рубин» зимой рассматривал Марцела Личку на пост главного тренера. Чех отказался.

«Главных вариантов было два – Марцел Личка и Франк Артига.

С чехом вели предметные переговоры, однако его не устроили вводные от казанцев: нужен интересный атакующий футбол, приносящий результат, нынешний состав для этого вполне подходит и не требует особого усиления.

Личка посчитал, что для таких амбициозных целей требуется более серьезная поддержка от клуба. А вот Артиге задачи понравились, с ним и был подписан контракт», – написал источник.