Семенов – о «Спартаке»: «Такая оборона не выигрывает титулы»

Воспитанник «Спартака» и бывший защитник сборной России Андрей Семенов высказался о красно-белых.
– «Спартак» такая команда, от которой можно ожидать что угодно. А нового тренера я не знаю, для меня он кот в мешке.
– Что будет успехом в конце сезона? Обойти «Балтику» в таблице, выиграть Кубок?
– Для «Спартака» пятое место вообще ничего не значит. Удачей будет показать яркий футбол, что команда готова бороться за чемпионство уже в следующем сезоне. Выиграть Кубок России тоже было бы здорово.
Мне не очень понятны тренеры, которые приходят нормальными людьми, а потом уходят истеричками (смеется). Тот же Станкович пришел, нормально себя вел, а потом начались истерики, прыжки на бровке, апелляции к судьям. Может быть это у них в контракте прописано устроить шоу.
– Когда команда станет чемпионом?
– При всем уважении к ребятам, если останется этот же состав, если они будут играть так, как сейчас, вообще не станут чемпионами. Такая оборона не выигрывает титулы.
- 5 января главным тренером «Спартака» стал Хуан Карседо.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.