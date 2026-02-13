Полузащитник «Балтики» рассказал об интересе «Локомотива»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров заявил, что не хотел покидать команду зимой.
– Зимой ходили разговоры, что вы можете покинуть команду.
– Был интерес, я бы сказал так.
– «Локомотив» и «Краснодар»?
– По поводу «Краснодара» я ничего не слышал. По поводу «Локомотива» слышал, да.
– Вы продлили контракт с «Балтикой» до 2030 года. Долго думали?
– Нет. Я не хотел уходить. В голове сидела мысль, что хочу этот сезон точно доиграть в «Балтике». Хочу посмотреть, на что мы способны.
- В этом сезоне 25‑летний Петров провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
- В январе «Балтика» продлила контракт с ним до 30 июня 2030 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Петрова в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»