Полузащитник «Балтики» рассказал об интересе «Локомотива»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров заявил, что не хотел покидать команду зимой.

– Зимой ходили разговоры, что вы можете покинуть команду.

– Был интерес, я бы сказал так.

– «Локомотив» и «Краснодар»?

– По поводу «Краснодара» я ничего не слышал. По поводу «Локомотива» слышал, да.

– Вы продлили контракт с «Балтикой» до 2030 года. Долго думали?

– Нет. Я не хотел уходить. В голове сидела мысль, что хочу этот сезон точно доиграть в «Балтике». Хочу посмотреть, на что мы способны.