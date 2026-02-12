Семенов – о тренерах «Спартака»: «Приходят нормальными людьми, а уходят истеричками»

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов высказался о перспективах «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.

– «Спартак» такая команда, от которой можно ожидать что угодно. А нового тренера я не знаю, для меня он кот в мешке.

– Что будет успехом в конце сезона? Обойти «Балтику» в таблице, выиграть Кубок?

– Для «Спартака» пятое место вообще ничего не значит. Удачей будет показать яркий футбол, что команда готова бороться за чемпионство уже в следующем сезоне. Выиграть Кубок России тоже было бы здорово.

Мне не очень понятны тренеры, которые приходят нормальными людьми, а потом уходят истеричками (смеется).

Тот же Станкович пришел, нормально себя вел, а потом начались истерики, прыжки на бровке, апелляции к судьям. Может быть это у них в контракте прописано устроить шоу.

– Когда команда станет чемпионом?

– При всем уважении к ребятам, если останется этот же состав, если они будут играть так, как сейчас, вообще не станут чемпионами. Такая оборона не выигрывает титулы.