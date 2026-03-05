Расистский скандал в Кубке России, Кержаков стал чиновником, кто не дал «Зениту» избавиться от Соболева и другие новости

«Зенит» объявил об уходе игрока в «Балтику»
«Реал» хочет назначить тренера, дважды отказавшего клубу
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
Стало известно, кто зимой не дал «Зениту» избавиться от Соболева
Московский клуб принуждает сотрудников посещать все домашние матчи
Кержаков похвастался новой должностью и рассказал, чем будет заниматься
РПЛ сменит титульного спонсора
Раскрыты сроки восстановления травмированного Роналду
ЦСКА добыл волевую победу над «Краснодаром» в FONBET Кубке России, «Ростов» вылетел от махачкалинского «Динамо», «Крылья Советов» выбили «Оренбург»
«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл при Кэррике и другие результаты 29-го тура АПЛ
Четыре футболиста «Краснодара» заявили о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы – есть реакция колумбийца