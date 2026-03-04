Бубнов заявил, что «Реалу» в проигранном матче «Хетафе» не хватило российского футболиста

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Реалу» следует заменить Арду Гюлера на Алексея Батракова. Об этом он сказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Когда за «Реал» играет Арда Гюлер, у них сразу падает атакующий потенциал.

– Если бы Алексей Батраков играл за «Реал», то мадридцы победили бы «Хетафе»?

– Шансов было бы больше. Я так считаю.