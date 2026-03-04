Бубнов заявил, что «Реалу» в проигранном матче «Хетафе» не хватило российского футболиста

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Реалу» следует заменить Арду Гюлера на Алексея Батракова. Об этом он сказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
– Когда за «Реал» играет Арда Гюлер, у них сразу падает атакующий потенциал.
– Если бы Алексей Батраков играл за «Реал», то мадридцы победили бы «Хетафе»?
– Шансов было бы больше. Я так считаю.
- В текущем сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
- Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» действует до середины 2029 года.
- Его рыночная стоимость по Transfermarkt оценивается примерно в 25 миллионов евро.
- Ранее агент оценил вероятность ухода Батракова из «Локо» летом в 90%.
- «Реал» идет в чемпионате Испании на втором месте.
Источник: «Бомбардир»