АПЛ. «Арсенал» и «Челси» выиграли, «Манчестер Сити» упустил победу над аутсайдером

Завершились еще четыре матча 29-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» потерял очки с «Ноттингем Форест», что позволило «Арсеналу» уйти в отрыв благодаря победе над «Брайтоном».
«Челси» пропустил первым, но в итоге разгромил «Астон Виллу». Героем встречи стал Жуан Педро, оформивший 3+1.
В лондонском дерби «Вест Хэм» оказался сильнее «Фулхэма».
Англия. Премьер-лига. 29 тур
Манчестер Сити - Ноттингем Форест - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Семеньо, 31; 1:1 - М. Гиббс-Уайт, 56; 2:1 - Родри, 62; 2:2 - Э. Андерсон, 76.
Брайтон - Арсенал - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Б. Сака, 9.
Фулхэм - Вест Хэм - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - К. Саммервил, 65.
Астон Вилла - Челси - 1:4 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Луис, 2; 1:1 - Ж. Педро, 35; 1:2 - Ж. Педро, 45+6; 1:3 - К. Палмер, 55; 1:4 - Ж. Педро, 64.
Источник: «Бомбардир»