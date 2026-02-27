«Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера Роналду

В Англии раскрыли нового кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Летом Майкла Кэррика может сменить Роберто Мартинес, возглавляющий с 2023 года сборную Португалии.

Ожидается, что 52-летний испанец покинет текущее место работы после ЧМ-2026.