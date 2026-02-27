Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера Роналду

Сегодня, 01:19

В Англии раскрыли нового кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Летом Майкла Кэррика может сменить Роберто Мартинес, возглавляющий с 2023 года сборную Португалии.

Ожидается, что 52-летний испанец покинет текущее место работы после ЧМ-2026.

  • «МЮ» идет на 4-м месте в таблице АПЛ с 48 очками в 27 турах.
  • Клуб назначил Кэррика 13 января. Он сменил уволенного Рубена Аморима.
  • С тех пор «Юнайтед» ни разу не проиграл: 5 побед и 1 ничья.
  • У Мартинеса есть опыт работы в Англии – он тренировал «Суонси», «Уиган» и «Эвертон» в период с 2007 по 2016 год.

Источник: The United Stand
Англия. Премьер-лига Португалия Манчестер Юнайтед Мартинес Роберто Кэррик Майкл
