«Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера Роналду

В Англии раскрыли нового кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Летом Майкла Кэррика может сменить Роберто Мартинес, возглавляющий с 2023 года сборную Португалии.
Ожидается, что 52-летний испанец покинет текущее место работы после ЧМ-2026.
- «МЮ» идет на 4-м месте в таблице АПЛ с 48 очками в 27 турах.
- Клуб назначил Кэррика 13 января. Он сменил уволенного Рубена Аморима.
- С тех пор «Юнайтед» ни разу не проиграл: 5 побед и 1 ничья.
- У Мартинеса есть опыт работы в Англии – он тренировал «Суонси», «Уиган» и «Эвертон» в период с 2007 по 2016 год.
Источник: The United Stand