- 29 января
- 12:08 Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
- 30 июля 2022
- 14:29 Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом 8
- 7 июля 2022
- 23:13 Фото «Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
- 8 января 2022
- 11:36 Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports) 2
- 22 сентября 2021
- 23:41 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
- 29 мая 2021
- 20:45 «Хочу напиться». Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал выход в АПЛ 1
- 18:56 «Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ и заработал 180 миллионов 12
- 8 мая 2021
- 22:43 Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ 1
- 10 февраля 2021
- 22:23 Кубок Англии. «Манчестер Сити», обыграв «Суонси», победил 15-й раз подряд и установил рекорд 2
- 16 октября 2020
- 23:35 Видео «Тоттенхэм» подписал игрока «Суонси» Родона и отдал в аренду «Борнмуту» Картер-Викерса
- 30 июля 2020
- 23:55 Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Брентфорд» вышли в финал 1
- 28 июля 2020
- 00:15 Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Суонси» победили в первых матчах 1/2 финала
- 23 июля 2020
- 09:32 «Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси» сыграют в плей-офф за путевку в АПЛ
- 10 мая 2020
- 10:37 «Манчестер Юнайтед» планирует купить у «Суонси» Родона за 20 миллионов
- 7 января 2020
- 21:17 «Ливерпуль» отдал в аренду «Суонси» форварда Брустера
- 5 января 2020
- 19:50 «Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
- 2 августа 2019
- 15:26 Видео «Шеффилд Юнайтед» обновил трансферный рекорд, купив МакБарни за 20 миллионов 1
- 26 июля 2019
- 10:23 Фер вернулся в «Фейеноорд». Полузащитником интересовался «Локомотив»
- 10 июня 2019
- 20:32 Тренер Венгрии – о новичке «МЮ» Джеймсе: «Скоростью он похож на Болта и Роналдо» 1
- 7 июня 2019
- 20:29 Бывший нападающий «Манчестер Сити» Бони может перейти в клуб РПЛ 5
- 17:34 «МЮ» объявил о договоренности с «Суонси» по трансферу Джеймса 1
- 6 июня 2019
- 12:59 The Telegraph: Джеймс прибыл на медосмотр в «Манчестер Юнайтед» 6
- 23 мая 2019
- 10:56 Daily Mail: трансфер Джеймса в «МЮ» откладывается из-за смерти отца футболиста 1
- 21 мая 2019
- 19:59 Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» договорился с Джеймсом об условиях личного контракта 1
- 10 мая 2019
- 12:59 Sky Sports: «МЮ» согласовал с «Суонси» трансфер Джеймса за 15 миллионов 4
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 17 марта 2019
- 01:29 Гвардиола – о голе Агуэро «Суонси»: «Если был офсайд, то прошу прощения» 4