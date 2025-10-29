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  • «Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 21:35
Суонси
29.10.2025, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
12' Г. Франку
39' Ж. Доку 77' О. Мармуш 90+3' Р. Шерки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
(К) ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
27
Зейдан Инусса
ЛВ
17
Гонсалу Франку
ЦП
7
Melker Widell
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
(К) ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Суонси
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
35
Рональд
ПВ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
11
Лайам Куллен
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
4-3-1-2
1
Фишер
26
Самуэльс-Смит
15
Берджесс
14
Тимон
16
Кейси
17
Франку
7
8
Гэлбрейт
27
Инусса
2
33
Айда
4-2-2-2
1
Траффорд
82
Льюис
15
Аке
45
Хусанов
21
Айт Нури
14
6
Гонсалес
14
Бобб
10
Шерки
11
Доку
22
Мармуш
17
Франку
4
Фултон
4
Фултон
17
Франку
27
Инусса
35
Рональд
35
Рональд
27
Инусса
7
14
Бенсон
14
Бенсон
7
33
Айда
9
Випотник
9
Випотник
33
Айда
26
Самуэльс-Смит
11
Куллен
11
Куллен
26
Самуэльс-Смит
21
Айт Нури
24
Гвардиол
24
Гвардиол
21
Айт Нури
45
Хусанов
6
Стоунз
6
Стоунз
45
Хусанов
14
47
Фоден
47
Фоден
14
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Paul Farman
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Paul Farman
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Люк Уильямс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
2
24
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
8
Офсайды
4
0
Количество передач
238
796
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
0
15
Удары из-за пределов штрафной
2
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Суонси» против «Манчестер Сити», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Суонси» – «Манчестер Сити»

«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Суонси
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