29.10.2025, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Суонси
Суонси
4-3-1-2
1
Фишер
26
Самуэльс-Смит
15
Берджесс
14
Тимон
16
Кейси
17
Франку
7
8
Гэлбрейт
27
Инусса
2
33
Айда
4-2-2-2
1
Траффорд
82
Льюис
15
Аке
45
Хусанов
21
Айт Нури
14
6
Гонсалес
14
Бобб
10
Шерки
11
Доку
22
Мармуш
17
Франку
4
Фултон
4
Фултон
17
Франку
27
Инусса
35
Рональд
35
Рональд
27
Инусса
7
14
Бенсон
14
Бенсон
7
33
Айда
9
Випотник
9
Випотник
33
Айда
26
Самуэльс-Смит
11
Куллен
11
Куллен
26
Самуэльс-Смит
21
Айт Нури
24
Гвардиол
24
Гвардиол
21
Айт Нури
45
Хусанов
6
Стоунз
6
Стоунз
45
Хусанов
14
47
Фоден
47
Фоден
14
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Paul Farman
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Paul Farman
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Люк Уильямс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
2
24
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
8
Офсайды
4
0
Количество передач
238
796
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
0
15
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Суонси» против «Манчестер Сити», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Суонси» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»