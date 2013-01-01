Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
6
8
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
4
2
29
14
15
28
14
8
4
2
30
19
11
28
14
8
3
3
25
17
8
27
14
7
5
2
26
13
13
26
14
8
2
4
22
17
5
26
14
8
2
4
21
16
5
26
14
7
4
3
20
15
5
25
14
6
5
3
35
20
15
23
14
6
4
4
20
17
3
22
14
6
4
4
19
16
3
22
14
5
6
3
22
17
5
21
14
6
0
8
27
24
3
18
14
5
3
6
23
24
-1
18
14
5
3
6
20
22
-2
18
14
5
3
6
16
19
-3
18
14
4
5
5
17
19
-2
17
15
5
2
8
20
29
-9
17
14
3
6
5
22
23
-1
15
14
4
3
7
14
24
-10
15
14
4
2
8
13
23
-10
14
14
3
5
6
10
21
-11
14
14
1
7
6
18
26
-8
10
15
2
4
9
14
30
-16
10
14
1
2
11
12
30
-18
5
Команда
2
3
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
20
5
15
19
7
5
2
0
17
9
8
17
7
4
2
1
11
3
8
14
7
4
2
1
13
7
6
14
7
3
4
0
17
7
10
13
7
3
4
0
16
9
7
13
7
4
1
2
12
6
6
13
7
4
1
2
13
11
2
13
7
4
1
2
9
9
0
13
7
3
3
1
14
6
8
12
7
4
0
3
12
9
3
12
7
3
3
1
10
7
3
12
7
3
2
2
15
9
6
11
7
3
2
2
12
8
4
11
7
3
2
2
9
7
2
11
7
3
1
3
17
10
7
10
7
3
0
4
13
12
1
9
7
2
3
2
5
6
-1
9
7
2
0
5
4
8
-4
6
7
2
0
5
9
15
-6
6
7
0
5
2
8
10
-2
5
7
1
2
4
8
16
-8
5
8
1
2
5
7
15
-8
5
7
1
1
5
7
13
-6
4
Команда
1
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
3
4
0
18
10
8
13
7
4
1
2
9
6
3
13
7
4
1
2
12
10
2
13
7
4
1
2
10
8
2
13
7
4
1
2
10
11
-1
13
7
3
3
1
12
11
1
12
7
4
0
3
10
13
-3
12
7
3
2
2
13
10
3
11
7
3
2
2
11
10
1
11
8
3
2
3
11
14
-3
11
7
3
1
3
6
8
-2
10
7
3
0
4
14
12
2
9
7
2
3
2
6
5
1
9
7
2
3
2
9
9
0
9
7
2
3
2
8
11
-3
9
7
2
1
4
8
15
-7
7
7
1
3
3
8
13
-5
6
7
1
3
3
5
11
-6
6
7
1
2
4
10
16
-6
5
7
1
2
4
7
15
-8
5
7
1
2
4
5
15
-10
5
7
0
2
5
6
14
-8
2
7
0
1
6
4
14
-10
1
7
0
1
6
5
17
-12
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире