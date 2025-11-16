Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Суонси
Новости
€ 100,70 млн
Суонси - новости команды
Суонси
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Либерти
Сайт:
http:///www.swanseacity.premiumtv.co.uk
Тренер:
Витор Матуш
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
Трансляция
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Полуфиналист Евро-2016 объявил о завершении карьеры
2025.05.02 18:57
Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба
2025.04.14 22:38
Модрич станет совладельцем английского клуба
2025.04.14 21:21
Видео
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
2024.01.21 21:13
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
2023.01.29 12:08
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
2022.07.30 14:29
7
Фото
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
2022.07.07 23:13
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
2022.01.08 11:36
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
«Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ и заработал 180 миллионов
2021.05.29 18:56
12
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2021.05.08 22:43
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити», обыграв «Суонси», победил 15-й раз подряд и установил рекорд
2021.02.10 22:23
2
Видео
«Тоттенхэм» подписал игрока «Суонси» Родона и отдал в аренду «Борнмуту» Картер-Викерса
2020.10.16 23:35
Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Брентфорд» вышли в финал
2020.07.30 23:55
1
Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Суонси» победили в первых матчах 1/2 финала
2020.07.28 00:15
«Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси» сыграют в плей-офф за путевку в АПЛ
2020.07.23 09:32
«Манчестер Юнайтед» планирует купить у «Суонси» Родона за 20 миллионов
2020.05.10 10:37
«Ливерпуль» отдал в аренду «Суонси» форварда Брустера
2020.01.07 21:17
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
2020.01.05 19:50
Видео
«Шеффилд Юнайтед» обновил трансферный рекорд, купив МакБарни за 20 миллионов
2019.08.02 15:26
1
Фер вернулся в «Фейеноорд». Полузащитником интересовался «Локомотив»
2019.07.26 10:23
Тренер Венгрии – о новичке «МЮ» Джеймсе: «Скоростью он похож на Болта и Роналдо»
2019.06.10 20:32
1
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Бони может перейти в клуб РПЛ
2019.06.07 20:29
5
«МЮ» объявил о договоренности с «Суонси» по трансферу Джеймса
2019.06.07 17:34
1
The Telegraph: Джеймс прибыл на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
2019.06.06 12:59
6
1
2
3
4
5
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
2
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
7
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
4
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
7
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
14
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
12
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+