«МЮ» объявил о договоренности с «Суонси» по трансферу Джеймса

«Манчестер Юнайтед» объявил, что достиг договоренности с «Суонси» о переходе в команду полузащитника Даниэля Джеймса.

По информации СМИ, что сумма сделки составит 18 миллионов фунтов стерлингов (15 сразу плюс 3 в рассрочку).

«Даниэль успешно прошел медицинское обследование в тренировочном комплексе Aon.

Более подробную информацию сообщим после открытия международного трансферного окна на следующей неделе», – говорится на официальном сайте «МЮ».

В сезоне-2018/19 валлиец провел в Чемпионшипе 33 матча, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.

The Telegraph: Джеймс прибыл на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»