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    «МЮ» объявил о договоренности с «Суонси» по трансферу Джеймса

    «Манчестер Юнайтед» объявил, что достиг договоренности с «Суонси» о переходе в команду полузащитника Даниэля Джеймса.

    По информации СМИ, что сумма сделки составит 18 миллионов фунтов стерлингов (15 сразу плюс 3 в рассрочку).

    «Даниэль успешно прошел медицинское обследование в тренировочном комплексе Aon.

    Более подробную информацию сообщим после открытия международного трансферного окна на следующей неделе», – говорится на официальном сайте «МЮ».

    В сезоне-2018/19 валлиец провел в Чемпионшипе 33 матча, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.

    The Telegraph: Джеймс прибыл на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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