Тренер Венгрии – о новичке «МЮ» Джеймсе: «Скоростью он похож на Болта и Роналдо»

Марко Росси, главный тренер сборной Венгрии, поделился мнением валлийском полузащитнике Даниэле Джеймсе.

Завтра, 11-го июня, венгры примут сборную Уэльса в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020.

«Своей скоростью Джеймс напоминает Усэйна Болта. «Манчестер Юнайтед» купил его именно поэтому.

Не помню, чтобы в последние годы какой-то другой игрок показался мне настолько сенсационным.

В прошлом я играл только против одного скоростного игрока, который был лучше, чем Марадона, – Роналдо.

Но он был выдающимся футболистов по всем показателям, не только скоростным. Джеймс похож на него ускорением, хотя во время [начала карьеры] ситуация была немного другой», – Sky цитирует Росси.