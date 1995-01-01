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    Тренер Венгрии – о новичке «МЮ» Джеймсе: «Скоростью он похож на Болта и Роналдо»

    Марко Росси, главный тренер сборной Венгрии, поделился мнением валлийском полузащитнике Даниэле Джеймсе.

    Завтра, 11-го июня, венгры примут сборную Уэльса в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020.

    «Своей скоростью Джеймс напоминает Усэйна Болта. «Манчестер Юнайтед» купил его именно поэтому.

    Не помню, чтобы в последние годы какой-то другой игрок показался мне настолько сенсационным.

    В прошлом я играл только против одного скоростного игрока, который был лучше, чем Марадона, – Роналдо.

    Но он был выдающимся футболистов по всем показателям, не только скоростным. Джеймс похож на него ускорением, хотя во время [начала карьеры] ситуация была немного другой», – Sky цитирует Росси.

    • В прошлом сезоне Джеймс провел 38 матчей за «Суонси». Забил 5 голов и отдал 10 ассистов.
    • Стоимость перехода 21-летнего хавбека в «МЮ» оценивается в 17 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      Seamus 1 час назад

      Ссылка, наверное, не на того Роналдо...

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