Тренер Венгрии – о новичке «МЮ» Джеймсе: «Скоростью он похож на Болта и Роналдо»

Ссылка, наверное, не на того Роналдо...
Марко Росси, главный тренер сборной Венгрии, поделился мнением валлийском полузащитнике Даниэле Джеймсе.
Завтра, 11-го июня, венгры примут сборную Уэльса в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020.
«Своей скоростью Джеймс напоминает Усэйна Болта. «Манчестер Юнайтед» купил его именно поэтому.
Не помню, чтобы в последние годы какой-то другой игрок показался мне настолько сенсационным.
В прошлом я играл только против одного скоростного игрока, который был лучше, чем Марадона, – Роналдо.
Но он был выдающимся футболистов по всем показателям, не только скоростным. Джеймс похож на него ускорением, хотя во время [начала карьеры] ситуация была немного другой», – Sky цитирует Росси.
- В прошлом сезоне Джеймс провел 38 матчей за «Суонси». Забил 5 голов и отдал 10 ассистов.
- Стоимость перехода 21-летнего хавбека в «МЮ» оценивается в 17 миллионов евро.