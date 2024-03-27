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    Канделаки высказалась о выходе сборной Грузии на Евро-2024

    Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала попадание сборной Грузии в финальный турнир Евро-2024.

    «Друзья, сборная Грузии впервые в истории прорвалась на чемпионат Европы по футболу! Такого успеха у грузинского футбола не было со времен советской сборной. И нет такого человека, который, будучи грузином, не испытывает сейчас радость и гордость.

    В советское время грузинская сборная гремела на всю страну. Потому что их футбол был большой школой для всего советского футбола. Вся страна знала и любила Габелию, Кипиани, Шенгелию, Чивадзе, Хурцилаву, Дзодзуашвили и десятки других легенд. К сожалению, с падением Советского Союза рухнул и грузинский футбол. Только отдельно взятые футболисты напоминали о том, что они на многое способны. И вот спустя десятилетия целенаправленная работа принесла свои плоды. Результат налицо – сборная прошла на Евро.

    Герой победного матча, без преувеличения, – Хвича Кварацхелия. Тащил на себе игру, провоцировал греков на желтые карточки, пожертвовал собой, получив травму, но все же довел команду до решающих пенальти. И сейчас Грузия возвращает свой спортивный статус не только в футболе. Посмотрите на регби. 16 побед – это не шутки. На прошлой неделе они взяли кубок Европы седьмой раз подряд.

    Что сказать, парни, покажите там всем, что такое грузинский футбол, спорт и настрой на победу. Сакартвелос гаумарджос!» – написала Канделаки.

    • В финале пути C плей-офф отборочного турнира Евро-2024 Грузия взяла верх над Грецией (0:0, по пенальти 4:2).
    • В группе F на чемпионате Европы-2024 Грузия сыграет с Турцией, Португалией и Чехией.

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    Источник: телеграм-канал Тина Канделаки

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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1711547294
    Matchos TVshvili ждет тебя в Тбилиси, давай, Тина, на родину.
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    Цугундeр
    1711548400
    "В советское время грузинская сборная гремела на всю страну. " ) Чё за шенидедаватереби , э?
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