«Шеффилд Юнайтед» обновил трансферный рекорд, купив МакБарни за 20 миллионов

Нападающий «Суонси» Оливер МакБарни перешел в «Шеффилд Юнайтед».

Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов, сообщает The Sun. Клуб из Шеффилда заплатит валлийцам 17 миллионов сразу, еще 3 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов за успешную игру форварда.

Контракт с 23-летним игроком подписан до июня 2023 года.

До МакБарни самой дрогой покупкой в истории команды был трансфер нападающего «Борнмута» Ли Муссе за 10 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 Макберни провел за «Суонси» 44 матча, забил 24 гола и отдал четыре голевых паса.

Форвард сыграл за сборную Шотландии семь матчей.