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    «Шеффилд Юнайтед» обновил трансферный рекорд, купив МакБарни за 20 миллионов

    Нападающий «Суонси» Оливер МакБарни перешел в «Шеффилд Юнайтед».

    Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов, сообщает The Sun. Клуб из Шеффилда заплатит валлийцам 17 миллионов сразу, еще 3 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов за успешную игру форварда.

    Контракт с 23-летним игроком подписан до июня 2023 года.

    До МакБарни самой дрогой покупкой в истории команды был трансфер нападающего «Борнмута» Ли Муссе за 10 миллионов фунтов.

    • В сезоне-2018/19 Макберни провел за «Суонси» 44 матча, забил 24 гола и отдал четыре голевых паса.
    • Форвард сыграл за сборную Шотландии семь матчей.

    Источник: The Sun

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