Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|27 февраля, понедельник
|23:00
|Суонси
|1:1
|Ротерхэм
|29 тур
|21 февраля, вторник
|22:45
|Суонси
|1:3
|Сток Сити
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|32 тур
|15 февраля, среда
|22:45
|Суонси
|2:1
|Блэкпул
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:0
|Суонси
|30 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Суонси
|3:4
|Бирмингем Сити
|28 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Суонси
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Сандерленд
|1:3
|Суонси
|26 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Суонси
|1:2
|Бернли
|25 тур
|30 декабря, пятница
|22:45
|Суонси
|4:0
|Уотфорд
|24 тур
|27 декабря, вторник
|20:15
|Рединг
|2:1
|Суонси
|23 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Ковентри
|3:3
|Суонси
|22 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Суонси
|0:1
|Норвич Сити
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Суонси
|9 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Бирмингем Сити
|2:2
|Суонси
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Суонси
|2:2
|Уиган Атлетик
|19 тур
|1 ноября, вторник
|22:45
|Престон
|1:0
|Суонси
|18 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Суонси
|17 тур
|23 октября, воскресенье
|14:00
|Суонси
|2:0
|Кардифф
|16 тур
|18 октября, вторник
|21:45
|Суонси
|3:2
|Рединг
|15 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Бернли
|4:0
|Суонси
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Суонси
|2:1
|Сандерленд
|13 тур
|5 октября, среда
|21:45
|Уотфорд
|1:2
|Суонси
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|2:3
|Суонси
|11 тур
|17 сентября, суббота
|14:30
|Суонси
|3:0
|Халл Сити
|10 тур
|13 сентября, вторник
|21:45
|Суонси
|0:1
|Шеффилд Юнайтед
|8 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Суонси
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|7 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Сток Сити
|1:1
|Суонси
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|2:1
|Суонси
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Суонси
|0:2
|Лутон Таун
|4 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Суонси
|2:2
|Миллуолл
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Блэкпул
|0:1
|Суонси
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Суонси
|0:3
|Блэкберн
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|1:1
|Суонси