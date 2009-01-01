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    Суонси - результаты

    Город Суонси
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.swanseacity.premiumtv.co.uk
    Стадион Либерти
    Тренер Рассел Мартин
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		27 февраля, понедельник 23:00 Суонси 1:1 Ротерхэм
    29 тур
    		21 февраля, вторник 22:45 Суонси 1:3 Сток Сити
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 1:0 Суонси
    32 тур
    		15 февраля, среда 22:45 Суонси 2:1 Блэкпул
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 3:0 Суонси
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Суонси 3:4 Бирмингем Сити
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Суонси
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Сандерленд 1:3 Суонси
    26 тур
    		2 января, понедельник 18:00 Суонси 1:2 Бернли
    25 тур
    		30 декабря, пятница 22:45 Суонси 4:0 Уотфорд
    24 тур
    		27 декабря, вторник 20:15 Рединг 2:1 Суонси
    23 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Ковентри 3:3 Суонси
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Суонси 0:1 Норвич Сити
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Бирмингем Сити 2:2 Суонси
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Суонси 2:2 Уиган Атлетик
    19 тур
    		1 ноября, вторник 22:45 Престон 1:0 Суонси
    18 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Бристоль Сити 1:1 Суонси
    17 тур
    		23 октября, воскресенье 14:00 Суонси 2:0 Кардифф
    16 тур
    		18 октября, вторник 21:45 Суонси 3:2 Рединг
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Бернли 4:0 Суонси
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Суонси 2:1 Сандерленд
    13 тур
    		5 октября, среда 21:45 Уотфорд 1:2 Суонси
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 2:3 Суонси
    11 тур
    		17 сентября, суббота 14:30 Суонси 3:0 Халл Сити
    10 тур
    		13 сентября, вторник 21:45 Суонси 0:1 Шеффилд Юнайтед
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Суонси 1:0 Куинз Парк Рейнджерс
    7 тур
    		31 августа, среда 21:45 Сток Сити 1:1 Суонси
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Мидлсбро 2:1 Суонси
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Суонси 0:2 Лутон Таун
    4 тур
    		16 августа, вторник 21:45 Суонси 2:2 Миллуолл
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Блэкпул 0:1 Суонси
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Суонси 0:3 Блэкберн
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Ротерхэм 1:1 Суонси
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