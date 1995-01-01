Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|35 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|Суонси
|38 тур
|19 марта, воскресенье
|15:30
|Суонси
|Бристоль Сити
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Уиган Атлетик
|Суонси
|42 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Суонси
|Хаддерсфилд Таун
|44 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|Суонси
|46 тур
|8 мая, понедельник
|17:00
|Суонси
|Вест Бромвич