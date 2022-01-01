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Англия. Чемпионшип
Команды
Суонси
Состав
€ 100,70 млн
Суонси - состав команды
Суонси
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Либерти
Сайт:
http:///www.swanseacity.premiumtv.co.uk
Тренер:
Витор Матуш
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Фишер Энди
Вра
28
€ 0.6 млн
22
Вигуру Лоуренс
Вра
32
€ 0.45 млн
14
Тимон Джош
Защ
27
€ 10 млн
5
Кабанго Бен
Защ
26
€ 9 млн
3
Селт Йенсон
Защ
23
€ 5 млн
23
Уэлш Стивен
Защ
26
€ 2 млн
15
Берджесс Кэмерон
Защ
31
€ 1.5 млн
25
Уорд Джоэл
Защ
37
€ 0.2 млн
30
Joseph Opoku
Защ
-
20
Tiago Parente
Защ
-
26
Filip Lissah
Защ
-
46
Эустакиу Стефен
Пол
29
€ 6 млн
49
Йео Мусса
Пол
22
€ 5 млн
17
Франку Гонсалу
Пол
25
€ 4 млн
6
Стаменич Марко
Пол
24
€ 3 млн
4
Фултон Джей
Пол
32
€ 0.45 млн
16
Tom Iorpenda
Пол
-
7
Melker Widell
Пол
-
42
Daniel Watts
Пол
-
9
Випотник Жан
Нап
24
€ 22 млн
12
Монга Жереми
Нап
17
€ 15 млн
33
Айда Адам
Нап
25
€ 4.5 млн
35
Рональд
Нап
25
€ 3 млн
8
Джаст Элайджа
Нап
26
€ 2.5 млн
31
Стюарт Росс
Нап
30
€ 2.5 млн
14
Бенсон Мануэль
Нап
29
€ 2.2 млн
10
Ом Джи-Сон
Нап
24
€ 1.8 млн
29
Paul Farman
Нап
-
2
Josh Key
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 10
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