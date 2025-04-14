Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подтвердил, что стал совладельцем «Суонси».

«Это потрясающая возможность. У «Суонси» сильная идентичность, невероятная база болельщиков и стремление выступать на топ-уровне.

Я верю, что смогу поделиться своим опытом игры на самом высоком уровне с клубом.

Моя цель – поддержать рост клуба в позитивном ключе и помочь построить прекрасное будущее», – сказал 39-летний хорват.