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Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба

Сегодня, 22:38

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подтвердил, что стал совладельцем «Суонси».

«Это потрясающая возможность. У «Суонси» сильная идентичность, невероятная база болельщиков и стремление выступать на топ-уровне.

Я верю, что смогу поделиться своим опытом игры на самом высоком уровне с клубом.

Моя цель – поддержать рост клуба в позитивном ключе и помочь построить прекрасное будущее», – сказал 39-летний хорват.

  • Модрич ранее выступал в Англии за «Тоттенхэм».
  • «Суонси» занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
  • Из АПЛ команда вылетела в 2018 году.

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Источник: сайт «Суонси»
Англия. Чемпионшип Испания. Примера Реал Суонси Модрич Лука
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