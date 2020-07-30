Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Брентфорд» вышли в финал

Завершились ответные матчи полуфинальной стадии плей-офф за право выступать в следующем розыгрыше АПЛ.
В среду «Брентфорд» на своем поле обыграл «Суонси» со счетом 3:1 и по сумме двух встреч прошел дальше.
В четверг «Фулхэм» дома уступил «Кардиффу» со счетом 1:2, но благодаря гостевой победе 2:0 пробился в финал.
Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи
Брентфорд – Суонси – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Уоткинс, 11; 2:0 – Маркондес, 15; 3:0 – Мбемо, 46; 3:1 – Брюстер, 78.
Голы: 0:1 – Нельсон, 8; 1:1 – Кебану, 9; 1:2 – Томлин, 47.
Источник: «Бомбардир»