Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Брентфорд» вышли в финал

Завершились ответные матчи полуфинальной стадии плей-офф за право выступать в следующем розыгрыше АПЛ.

В среду «Брентфорд» на своем поле обыграл «Суонси» со счетом 3:1 и по сумме двух встреч прошел дальше.

В четверг «Фулхэм» дома уступил «Кардиффу» со счетом 1:2, но благодаря гостевой победе 2:0 пробился в финал.

Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи

Брентфорд – Суонси – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уоткинс, 11; 2:0 – Маркондес, 15; 3:0 – Мбемо, 46; 3:1 – Брюстер, 78.

Фулхэм – Кардифф – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Нельсон, 8; 1:1 – Кебану, 9; 1:2 – Томлин, 47.