- 23 июня 2022
- 07:58 Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
- 7 июня 2022
- 08:04 «Кардифф» лидирует в борьбе за Бэйла. Ему предложат краткосрочный контракт 1
- 10 мая 2022
- 16:28 Сульшер может летом вернуться к работе, у него есть четыре варианта
- 30 марта 2022
- 18:35 Бэйл завершит карьеру после ЧМ-2022. Он может перейти в «Кардифф», чтобы не терять форму перед турниром 1
- 6 февраля 2022
- 16:50 Кубок Англии. «Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел на «Норвич» 1
- 8 января 2022
- 11:36 Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports) 2
- 22 января 2021
- 21:51 Арман Траоре: «Маркизио выкуривал по четыре пачки в день» 6
- 12 января 2021
- 14:45 У игрока «Кардиффа» Бамба диагностировали рак. На время лечения его назначили на должность тренера 1
- 30 июля 2020
- 23:55 Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Брентфорд» вышли в финал 1
- 28 июля 2020
- 00:15 Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Суонси» победили в первых матчах 1/2 финала
- 23 июля 2020
- 09:32 «Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси» сыграют в плей-офф за путевку в АПЛ
- 9 июня 2020
- 09:10 Агузаров: «У Моуринью травмировался Кейн, он расспрашивал о Дзюбе. Серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма» 16
- 20 марта 2020
- 00:44 Экс-полузащитник «Кардиффа» Уиттингем скончался после падения в пабе. Ему было 35 лет 8
- 13 марта 2020
- 20:44 Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии 3
- 28 января 2020
- 22:30 L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы
- 16 января 2020
- 00:36 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл» 1
- 14 декабря 2019
- 20:29 Чемпионшип. «Лидс» Бьелсы вел 3:0 к 60-й минуте против «Кардиффа», но сыграл 3:3 и упустил лидерство в таблице
- 4 ноября 2019
- 16:44 ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы 1
- 2 октября 2019
- 12:43 «Кардифф» подаст апелляцию на решение ФИФА о выплате «Нанту» за трансфер Салы
- 30 сентября 2019
- 19:18 ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов за трансфер погибшего Салы 2
- 23 сентября 2019
- 18:36 Двух человек приговорили к тюремному заключению за распространение видео со вскрытия Салы 7
- 14 августа 2019
- 16:57 The Independent: Сала отравился газом перед крушением самолета
- 7 июня 2019
- 16:54 Кэмпбелл: «Дзюба идеально подошел бы «Кардиффу», «Хаддерсфилду» или «Эвертону» 15
- 27 мая 2019
- 07:20 Шамах объявил о завершении карьеры 3
- 23 мая 2019
- 10:40 L'Equipe: Сала не хотел переходить в «Кардифф» 3
- 15 мая 2019
- 11:07 The Sun: Сульшер угрожал распродать футболистов после поражения от «Кардиффа» 12
- 12 мая 2019
- 23:49 Сульшер: «Мы должны вернуться с другим понимаем того, что значит быть «Ман Юнайтед» 5