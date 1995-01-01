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    Экс-полузащитник «Кардиффа» Уиттингем скончался после падения в пабе. Ему было 35 лет

    Бывший игрок «Кардиффа» и «Астон Виллы» Питер Уиттингем умер из-за травмы головы.

    По информации BBC, футболист неудачно упал в пабе, более недели провел в больнице, но врачам не удалось его спасти.

    Хавбек скончался в возрасте 35 лет.

    • Уиттингем большую часть карьеры провел в «Кардиффе» (с 2007 по 2017 год).
    • В составе валлийской команды полузащитник сыграл 459 матчей и забил 98 голов.
    • В его активе 17 игр за молодежную сборную Ангглии.

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1069

      DMитрий 1 час назад

      Нормально гульнул. Как говорится,- нажрался в усмерть. На фоне пандемии, чёрный юмор становится чуть темнее.

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