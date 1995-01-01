Экс-полузащитник «Кардиффа» Уиттингем скончался после падения в пабе. Ему было 35 лет

Бывший игрок «Кардиффа» и «Астон Виллы» Питер Уиттингем умер из-за травмы головы.

По информации BBC, футболист неудачно упал в пабе, более недели провел в больнице, но врачам не удалось его спасти.

Хавбек скончался в возрасте 35 лет.