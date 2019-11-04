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  • ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы

ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы

4 ноября 2019, 16:44
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«Кардифф Сити» до сих пор не выплатил «Нанту» компенсацию за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе.

Представители ФИФА недовольны тем, что «Кардифф» задерживает выплату, и пригрозили валлийцам запретом на приобретение футболистов, сообщает Sky Sports. Бан может распространиться на три трансферных окна.

Ранее «Кардифф» объявил о том, что подаст апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА о компенсации за Салу.

  • ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов евро за трансфер Салы.
  • «Кардифф» должен был заплатить 15 миллионов фунтов за трансфер, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.
  • Сала погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы. Направляясь в Уэльс, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.

Источник: Sky Sports
Англия. Чемпионшип Франция. Лига 1 Кардифф Нант Сала Эмилиано
Комментарии (1)
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Пестрый
1572877066
Ну как можно платить за то чего нет?))
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