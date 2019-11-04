ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы

«Кардифф Сити» до сих пор не выплатил «Нанту» компенсацию за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе.

Представители ФИФА недовольны тем, что «Кардифф» задерживает выплату, и пригрозили валлийцам запретом на приобретение футболистов, сообщает Sky Sports. Бан может распространиться на три трансферных окна.

Ранее «Кардифф» объявил о том, что подаст апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА о компенсации за Салу.