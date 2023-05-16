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Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Завершил карьеру
31 октября 1990 (35)
#22 | Нападающий
187 см | 75 кг
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
2023.05.16 11:28
1
Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии
2020.03.13 20:44
3
L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы
2020.01.28 22:30
Видео
«Нант» почтил память Салы перед матчем с «Бордо»
2020.01.26 23:09
Фото
«Нант» выпустил форму в память о Сале. Форвард погиб ровно год назад
2020.01.21 23:32
ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы
2019.11.04 16:44
1
Фото
В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион
2019.11.01 23:31
«Кардифф» подаст апелляцию на решение ФИФА о выплате «Нанту» за трансфер Салы
2019.10.02 12:43
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов за трансфер погибшего Салы
2019.09.30 19:18
2
Двух человек приговорили к тюремному заключению за распространение видео со вскрытия Салы
2019.09.23 18:36
8
The Independent: Сала отравился газом перед крушением самолета
2019.08.14 16:57
Двое человек могут оказаться в тюрьме за использование видеоматериалов со вскрытия Салы
2019.08.09 17:42
L'Equipe: Сала не хотел переходить в «Кардифф»
2019.05.23 10:40
3
The Sun: скончался лучший друг Салы. Ранее умер отец погибшего игрока
2019.04.26 19:10
13
Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына
2019.04.26 14:39
14
Пилот самолета Салы страдал дальтонизмом и не имел права летать ночью
2019.03.30 13:47
5
«Кардифф» не намерен платить за Салу, поскольку трансфер не успели зарегистрировать по правилам
2019.03.25 10:13
21
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
The Independent: пилот самолета Салы не окончил летные курсы и не имел права управлять транспортным средством
2019.03.03 17:38
1
«Кардифф» предлагал Сале обеспечить перелет, тот отказался
2019.03.01 10:46
2
«Нант» пожаловался на «Кардифф» в ФИФА из-за трансфера Салы
2019.02.27 17:36
Самолет, на котором разбился Сала, не был лицензирован для коммерческих полетов
2019.02.26 06:14
5
«Нант» получил штраф за использование пиротехники в шоу болельщиков, посвященном Сале
2019.02.21 00:31
«Нант» пожалуется в ФИФА, если «Кардифф» сегодня не сделает первый платеж по трансферу погибшего Салы
2019.02.20 14:31
13
Агент Салы призвал «Кардифф» провести с ним открытую встречу, чтобы очистить свое имя
2019.02.19 18:08
1
Фото
Любимая собака Салы пришла на похороны хозяина
2019.02.18 21:13
3
В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Салой
2019.02.16 16:20
3
Тело Салы доставили в родной город Прогрессо
2019.02.15 21:41
1
Все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Сале
2019.02.12 12:29
Сала умер от травм головы и туловища. Его опознали по отпечаткам пальцев
2019.02.11 17:39
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