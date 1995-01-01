Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына

Горацио Сала умер в возрасте 58 лет из-за сердечного приступа, сообщает La Nacion.

По информации источника, отец аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб 21 января в результате авиакатастрофы, скончался у себя дома в Прогресо, провинция Санта-Фе.

Самолет с Салой потерпел крушение над Ла-Маншем во время перелета из Франции в Великобританию. Накануне трагедии «Кардифф» купил футболиста у «Нанта» за 17 миллионов евро.

Каким мы запомним Эмилиано Салу