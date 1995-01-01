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    Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына

    Горацио Сала умер в возрасте 58 лет из-за сердечного приступа, сообщает La Nacion.

    По информации источника, отец аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб 21 января в результате авиакатастрофы, скончался у себя дома в Прогресо, провинция Санта-Фе.

    Самолет с Салой потерпел крушение над Ла-Маншем во время перелета из Франции в Великобританию. Накануне трагедии «Кардифф» купил футболиста у «Нанта» за 17 миллионов евро.

    Каким мы запомним Эмилиано Салу

    Источник: La Nacion

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4233

      84aivengo 10 минут назад

      мне искренне жаль трагедии семьи... это больно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +733

      krg-kz 18 минут назад

      Беда не приходит одна. Искренние соболезнования родным и близким.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1444

      Евгений Агеев 29 минут назад

      Очень печально...видимо так и не пережил морально потерю сына...

      4
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      Рейтинг: +63

      SummerHAze 29 минут назад

      Терпения семье

      2
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