Каким мы запомним Эмилиано Салу

Новичок «Кардиффа» забивал чаще Месси, играл на гитаре, побил трансферный рекорд.

Самолет с нападающим Эмилиано Салой пропал с радаров во время полета в Уэльс. Все самое актуальное и важное о поисковой операции мы собирали в онлайне, но все закончилось плохо. Перед пропажей Сала летал во Францию, чтобы попрощаться с бывшими партнерами, а до нового клуба так и не добрался. Его искали трое суток, но ничего не обнаружили. Теперь активная фаза поисков прекращена.

Здесь – подборка фактов о человеке, трансфер которого этой зимой повлиял сразу на два чемпионата. «Нант» лишился главной звезды, «Кардифф» мог получить необходимого спасителя от вылета из АПЛ.

twit text — Premier League (@premierleague) 20 января 2019 г.

• Переход 28-летнего Салы в «Кардифф» – рекордная покупка в истории английского клуба. Goal утверждает о сумме в 20 миллионов евро, Transfermarkt оценил чуть скромнее и написал о 17-ти миллионах. «Нант» еще не получал столько денег за одного игрока, но и здесь в любом случае не станет обладателем полной суммы. Еще по старому трансферному соглашению 50% от сделки по Сале получит «Бордо». «Нант» в последние годы продавал за похожие деньги Амина Харита (8 миллионов) и Жордана Верету (10 миллионов), а обычно не получает за футболистов больше 3-4 миллионов евро.

• Изначально Сала сомневался, что ему стоит уезжать именно в «Кардифф». Но его друг говорил, что Эмилиано мечтал играть в АПЛ, хотя «Нант» торговался за лидера до последнего момента. «Это очень сложно. Я думал, что мы договорились о гонораре с клубом, но потом они запросили еще пару миллионов», – рассказывал тренер «Кардиффа» Нил Уорнок. Сала не был единственным кандидатом на переход в «Кардифф», а Уорнок думал еще о паре новых футболистов и мечтательно вписывал их в зимний бюджет.

• Полтора года назад Салой интересовался «Локомотив». В августе 2017-го за него давали 7 миллионов евро, но тогда переговоры провалились. Болельщики «Нанта» еще не оценили всей крутости Салы и хотели его ухода даже за такие деньги. Один из пользователей в комментариях под новостью на L’Equipe просил президента «Нанта» Вальдемара Киту сопроводить игрока до самолета, пока россияне не передумали. Тот смотрел в будущее и будто знал, что Эмилиано будет стоить в несколько раз дороже.

• За пределами поля Сала полюбил игру на электрогитаре и мечтал выступить дуэтом с бывшим одноклубником Давидом Алкибьядом. «Я занимаюсь два раза в неделю: учу аккорды, положение пальцев. Вы должны иметь много терпения, а мне его не хватает! Зато это помогает мне расслабиться. Когда я учу аккорды, то не думаю о футболе», – рассказывал Сала об этом увлечении. В конце каждого сезона он собирался на родине с аргентинскими друзьями и хотел однажды сыграть перед ними.

• Сала рос и начинал играть в аргентинском городе Прогезо. Его население оценивается всего в 3000 человек, а игрок тренировался и жил там до 15 лет. Сейчас в Аргентине остались его мать, младший брат и сестра Эмилиано. Брат работает электриком, а девушка помогает старикам в доме престарелых. Вместе с мамой родственники часто приезжали в гости к Эмилиано, а Сала всегда был близок с семьей и предан католической вере. Все вокруг называют Салу религиозным и спокойным человеком. По этому сезону самообладание Салы выражалось и на поле: за 19 матчей Лиги 1 у него не было ни одного предупреждения.

• За «Нант» Сала бил рекорды: его хет-трик в ворота «Тулузы» 20 октября 2018-го стал первым среди всех игроков «Нанта» с 2006 года. Всего за «Нант» Эмилиано забил 42 гола, а в этом сезоне их набралось 12. Уже к зиме Эмилиано повторил достижение двух предыдущих сезонов в Лиге 1, а моменты использует лучше, чем Месси или Роналду. Goal приводит интересные факты, что эффективность реализации моментов у Салы составляла 66,67%. Если что, у Месси всего 64,29%, а у Роналду вообще 50%. Влияние Салы на игру «Нанта» легко оценить по общему числу голов клуба. Всего «Нант» забил 26 мячей в этом сезоне – почти половина из них на счету одного игрока.

Видео взято с канала «Нанта» на YouTube

• У него не всегда все было хорошо. В 2015-м Сала показал кошмарную статистику, когда за 506 минут в Лиге 1 только один раз пробил по воротам. Тогда Эмилиано еще выступал за «Кан», где набирался практики в очередной аренде. «Нант» – лишь второй клуб хорошего уровня в карьере Салы. Первым был «Бордо», где Эмилиано еще пару лет отыграл в молодежном составе. За взрослый состав «Бордо» он выходил только на 11 матчей и забил один гол, остальное – сплошные аренды.

• Больше всех за Салу переживает Валентин Вада. Аргентинский полузащитник «Бордо» жил вместе с Салой в клубной академии, а первые тренировки во Франции Эмилиано проводил под руководством его отца. Валентина Ваду даже называют младшим братом Салы, а сегодня он одним из первых отреагировал на сообщения о пропаже Эмилиано. Хотя Сала и старше Вады на четыре года, в «Бордо» они оказались по схожему пути. Французы имеют в Аргентине партнерский фарм-клуб, где до этого занимались Вада и Сала. Из других игроков «Бордо» Сала близко общался с Диего Роланом.

twit text — Emiliano Sala (@EmilianoSala1) 28 августа 2014 г.

• По этому сезону у Салы были напряженные отношения с президентом «Нанта». Игрок мог уйти летом, но клуб все-таки оставил его еще на половину сезона и не сделал обычным бизнес-активом. «Мы всегда хотели сохранить Салу. Но, к сожалению, есть люди вокруг него, которые не всегда дают ему хорошие советы. Было бы неплохо, если бы он нас немного послушал», – говорил Вальдемар Кита. Сала не всегда удачно действовал на старте чемпионата, но взбодрился с октябрьским приходом Вахида Халилходжича. При новом тренере он забил 8 из 12 голов, а потом отмечал влияние Халилходжича на игру.

• Сала всегда фанател от Габриэля Батистуты и мечтал забивать столько же много. Карьера Эмилиано была не такой веселой и легендарной, но именно в последние недели все должно было закрутиться. Еще перед трансфером в «Кардифф» с Салой связывался Роберто Манчини. Он вспомнил про итальянские корни Эмилиано и хотел взять того в сборную Италии. Возможно, этого уже никогда не произойдет.

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