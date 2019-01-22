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    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало


    4.3
    Голосов: 20
    22.01.2019 16:05
    Разбираем ситуацию.
    Материал обновляется. Новая информация будет выходить с пометкой UPD и указанием времени (по Москве)

    Этой зимой за форвардом «Нанта» следили многие команды. С самого открытия трансферного окна французскую команду запросами о трансфере штурмовал «Кардифф». Кроме того, издание AS включило Салу в список нападающих, которые помогут «Реалу» выйти из кризиса прямо сейчас.

    В этом баттле победил «Кардифф». Валийская команда потратила 15 миллионов фунтов на трансфер и приобрела игрока за рекордную для себя цену. Новичок съездил в Кардифф, сфотографировался с майкой новой команды, дал короткое интервью клубному СМИ, вернулся в «Нант», чтобы попрощаться с партнерами. А потом пропал.

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    Публикация от text (@emilianosala9)

    «Кардифф» выслал за Салой персональный самолет Piper-Malibu. В понедельник в 19:15 по местному времени джет вылетел из Франции. Но спустя 45 минут после начала полета связь с пилотом пропала.

    Известен еще один факт. Полиция Гернси (острова, рядом с которой пропал самолет) сообщила: что лайнер, находясь на высоте в 1500 метров, запрашивал экстренную посадку на остров. Связь с ним пропала, когда самолет летел на отметке 700 метров над землей.

    На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Англия выслала два спасательных вертолета. Французы запустили спасательный катер, который уже проплыл мимо острова. Вчера поиски длились до двух часов ночи, но из-за ухудшения погоды они были прекращены и возобновлены сегодня утром.

    UPD (16:20): Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд в интервью So Foot: «Если они действительно в воде, я бы сказал, что шансов на их спасение нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов. Это очень холодно».

    UPD (19:48): По информации 20minutes, перед самым вылетом Сала в разговоре с другом переживал за безопасность полета.

    UPD (21:27): Полиция завтра продолжит поиски Салы.

    Пока никакие признаки крушения не обнаружены.

    У журналиста Адама Петруссионе возник вопрос: почему руководство «Кардиффа» организовало перелет на этом самолете? У Piper-Malibu всего один лопастной винт, что не может гарантировать спокойный перелет, особенно над океаном. Почему для этого перелета не использовали самолет с двумя реактивными двигателями?

    UPD (16:34): По информации источника AFP во французской полиции, на борту самолета были только два человека: Сала и пилот.

    Что известно о Сале и что о нем говорят

    Нападающий – лучший бомбардир «Нанта» в этом сезоне. В 19 матчах он забил 12 мячей.

    Президент «Нанта» Вальдемар Кита рассказал французским журналистам о Сале: «Журналисты рассказали мне, что самолет вылетел вчера из Нанта. Я даже не знал, что Сала прилетал сюда. Этот парень больше не принадлежит нашему клубу и делает то, что хочет, это абсолютно нормально. Надеюсь, он найдется. Думаю, Сала хотел попрощаться с друзьями. Он вежливый и добрый парень, его все любят. Он всегда относился ко всем с уважением. Сейчас мои мысли с его семьей и друзьями. Все еще надеюсь, что ничто не кончено и он найдется».

    UPD (18:25): «Нант» отменил тренировку и завтрашний матч в Кубке Франции. Его главный тренер Вахид Халилходжич сказал: «Мы ждем, но мы не обманываем себя – мы ожидаем худшего».

    UPD (20:18): Осарио Сала, отец пропавшего нападающего, сказал: «Я не могу в это поверить. Я в отчаянии... Я не знаю, что нас ждет впереди... Надеюсь, что поступят хорошие новости. Моя семья ничего не знала о происшествии, я рассказал им. Для Эмилиано, как и для всех нас, перевод в «Кардифф» был большим шагом в карьере. Он тот парень, который всегда борется, он очень скромный».

    UPD (02:14): По информации Ole, Сала из самолета отправил голосовое сообщение: «Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно».

    UPD (11:42): Sky Sports: в районе поисков самолета с нападающим найдены обломки.

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    Публикация от text (@emilianosala9)

    О пропаже самолета высказался также Вилли Саньоль: «У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это ужасно. Эмилиано – такой славный парень. Он воплощение доброты и щедрости. Сала – победитель. У меня нет слов, сейчас еще рано говорить об этом».

    Партнеры по «Нанту» и обычные пользователи пишут слова поддержки с хештэгом «МолимсяЗаСалу».

    Ужасные новости о новичке «Кардиффа». Эмилиано Сала был на борту пропавшего самолета. Надеюсь, он будет найден, и он будет в безопасности.

    Очень тревожная ситуация с Эмилиано Салой. Надеюсь и молюсь, что он и члены экипажа будут найдены живыми.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер АПЛ
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 января 2019, 12:07

      думаю, что ищут уже тела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 января 2019, 11:48

      Жизнь продолжается.Мы все рождены для важного события, которое будет у каждого.Всё зависит как его принять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 22 января 2019, 23:09

      Кошмар. Не иначе зусульское проклятие вуду.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 22 января 2019, 20:55

      Хреново...По любась как в 90-х убирают конкурентов...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      drago922 22 января 2019, 19:20

      хоть бы обошлось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 18:38

      Глянул фотку самолёта - ну это не самолёт даже, а современный вариант кукурузника, и на таком через Ла-Манш лететь? Даже у такой развалюхи могли бы быть приспособы а-ля гидроплан, чтобы в воде не утонуть. Но их не было, как я понимаю. Особенно мне интересно, что это за пилот такой согласился лететь на таких условиях? Фигня какая-то, с учётом цены, заплаченной за игрока, и его важности для клуба. 15 млн фунтов трансфер, а игроку дорогу не могут организовать нормальную. Зачем вообще было лететь с частником? Оплатили бы билет на ближайший рейс в Лондон, например, а оттуда на клубном автобусе, невидаль какая.
      Вторая трагедия с самолётом за последнее время. Недавно был Лестер, до этого Шапекоэнсе. 21 век называется.
      Я хоть и не знаком с игрой Салы, но просто по-человечески жаль футболиста.

      21
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 22 января 2019, 18:23

      Капец. Как то неспокойно в кардифе. То капитан присмерти, теперь этот чувак пропал... Удачи вам штоли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 января 2019, 17:36

      Ужасно просто, 21 век а за игроком купленным за 20 лямов высылают корыто!!!

      7
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > FENIX-SL 23 января 2019, 03:41

      Видеоповторы улучшили бы качество воздушных сообщений...

      1
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