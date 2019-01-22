Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

Разбираем ситуацию.

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Этой зимой за форвардом «Нанта» следили многие команды. С самого открытия трансферного окна французскую команду запросами о трансфере штурмовал «Кардифф». Кроме того, издание AS включило Салу в список нападающих, которые помогут «Реалу» выйти из кризиса прямо сейчас.

В этом баттле победил «Кардифф». Валийская команда потратила 15 миллионов фунтов на трансфер и приобрела игрока за рекордную для себя цену. Новичок съездил в Кардифф, сфотографировался с майкой новой команды, дал короткое интервью клубному СМИ, вернулся в «Нант», чтобы попрощаться с партнерами. А потом пропал.

text text text Публикация от text (@emilianosala9) 19 Янв 2019 в 11:09 PST

«Кардифф» выслал за Салой персональный самолет Piper-Malibu. В понедельник в 19:15 по местному времени джет вылетел из Франции. Но спустя 45 минут после начала полета связь с пилотом пропала.

Известен еще один факт. Полиция Гернси (острова, рядом с которой пропал самолет) сообщила: что лайнер, находясь на высоте в 1500 метров, запрашивал экстренную посадку на остров. Связь с ним пропала, когда самолет летел на отметке 700 метров над землей.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Англия выслала два спасательных вертолета. Французы запустили спасательный катер, который уже проплыл мимо острова. Вчера поиски длились до двух часов ночи, но из-за ухудшения погоды они были прекращены и возобновлены сегодня утром.

UPD (16:20): Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд в интервью So Foot: «Если они действительно в воде, я бы сказал, что шансов на их спасение нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов. Это очень холодно».

UPD (19:48): По информации 20minutes, перед самым вылетом Сала в разговоре с другом переживал за безопасность полета.

UPD (21:27): Полиция завтра продолжит поиски Салы.

twit text — Flightradar24 (@flightradar24) 22 января 2019 г.

Пока никакие признаки крушения не обнаружены.

twit text — Adam Petruccione (@AdamPetruccione) 22 января 2019 г.

У журналиста Адама Петруссионе возник вопрос: почему руководство «Кардиффа» организовало перелет на этом самолете? У Piper-Malibu всего один лопастной винт, что не может гарантировать спокойный перелет, особенно над океаном. Почему для этого перелета не использовали самолет с двумя реактивными двигателями?

UPD (16:34): По информации источника AFP во французской полиции, на борту самолета были только два человека: Сала и пилот.

Что известно о Сале и что о нем говорят

Нападающий – лучший бомбардир «Нанта» в этом сезоне. В 19 матчах он забил 12 мячей.

Президент «Нанта» Вальдемар Кита рассказал французским журналистам о Сале: «Журналисты рассказали мне, что самолет вылетел вчера из Нанта. Я даже не знал, что Сала прилетал сюда. Этот парень больше не принадлежит нашему клубу и делает то, что хочет, это абсолютно нормально. Надеюсь, он найдется. Думаю, Сала хотел попрощаться с друзьями. Он вежливый и добрый парень, его все любят. Он всегда относился ко всем с уважением. Сейчас мои мысли с его семьей и друзьями. Все еще надеюсь, что ничто не кончено и он найдется».

UPD (18:25): «Нант» отменил тренировку и завтрашний матч в Кубке Франции. Его главный тренер Вахид Халилходжич сказал: «Мы ждем, но мы не обманываем себя – мы ожидаем худшего».

UPD (20:18): Осарио Сала, отец пропавшего нападающего, сказал: «Я не могу в это поверить. Я в отчаянии... Я не знаю, что нас ждет впереди... Надеюсь, что поступят хорошие новости. Моя семья ничего не знала о происшествии, я рассказал им. Для Эмилиано, как и для всех нас, перевод в «Кардифф» был большим шагом в карьере. Он тот парень, который всегда борется, он очень скромный».

UPD (02:14): По информации Ole, Сала из самолета отправил голосовое сообщение: «Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно».

UPD (11:42): Sky Sports: в районе поисков самолета с нападающим найдены обломки.

text text text Публикация от text (@emilianosala9) 21 Янв 2019 в 4:09 PST

О пропаже самолета высказался также Вилли Саньоль: «У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это ужасно. Эмилиано – такой славный парень. Он воплощение доброты и щедрости. Сала – победитель. У меня нет слов, сейчас еще рано говорить об этом».

Партнеры по «Нанту» и обычные пользователи пишут слова поддержки с хештэгом «МолимсяЗаСалу».

twit text — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 января 2019 г.

Ужасные новости о новичке «Кардиффа». Эмилиано Сала был на борту пропавшего самолета. Надеюсь, он будет найден, и он будет в безопасности.

twit text — Lucy Ford (@LuceFord_) 22 января 2019 г.

Очень тревожная ситуация с Эмилиано Салой. Надеюсь и молюсь, что он и члены экипажа будут найдены живыми.