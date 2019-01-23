Sky Sports: в районе поисков самолета с Салой найдены обломки

Летный исследователь Нормандских островов Джон Фитцджеральд подтвердил, что полиция острова Гернси обнаружила обломки самолета, на борту которого, возможно, был нападающий Эмилиано Сала. Спасатели прочищают близлежащую местность.

Воздушный транспорт, следовавший рейсу Нант — Кардифф, пропал с радаров в районе Нормандских островов в понедельник вечером.

Аргентинский форвард на прошлой неделе согласовал переход из «Нанта» в валлийский «Кардифф Сити» и направлялся в расположение своего нового клуба из Франции.

«Поисковый самолет обнаружил различные обломки и направил спасательную шлюпку и рыбацкую лодку к месту поисков. Подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого металла. Вот информация, которую я только что получил», – сказал Фицджеральд.

Стоимость трансфера аргентинского форварда из «Нанта» в «Кардифф Сити» составила 20,5 миллионов евро.

В составе «канареек» Сала провел 133 матча, в которых забил 48 голов.

«Нант» вместе с болельщиками организовал акцию в связи с исчезновением Салы.

Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало