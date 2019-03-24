«Кардифф» не намерен платить за Салу, поскольку трансфер не успели зарегистрировать по правилам

«Кардифф» принял решение не выплачивать деньги за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.

Как сообщает The Telegraph, валлийский клуб ссылается на то, что переход футболиста из «Нанта» не был зарегистрирован по правилам.

В «Кардиффе» пояснили, что аргентинец должен был подписать обновленную версию контракта, но не успел этого сделать.

А уже заключенное соглашение необходимо аннулировать, поскольку оно было составлено неправильно и нарушало правила АПЛ.

Кроме того, «Кардифф» указал, что трансферный сертификат Салы не был передан в оговоренный срок в новую лигу.

Сумма сделки составила 17 миллионов евро. Форвард погиб 21 января.