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    «Кардифф» не намерен платить за Салу, поскольку трансфер не успели зарегистрировать по правилам

    «Кардифф» принял решение не выплачивать деньги за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.

    Как сообщает The Telegraph, валлийский клуб ссылается на то, что переход футболиста из «Нанта» не был зарегистрирован по правилам.

    В «Кардиффе» пояснили, что аргентинец должен был подписать обновленную версию контракта, но не успел этого сделать.

    А уже заключенное соглашение необходимо аннулировать, поскольку оно было составлено неправильно и нарушало правила АПЛ.

    Кроме того, «Кардифф» указал, что трансферный сертификат Салы не был передан в оговоренный срок в новую лигу.

    Сумма сделки составила 17 миллионов евро. Форвард погиб 21 января.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии11
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      Рейтинг: +265

      VVadic 33 минуты назад

      Если не переход в Карпердифф - Сала играл бы в Нанте и был жив. Только эти твари АПЛ виновны в Катастрофе

      0
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      Рейтинг: +1402

      Чермындыр > VVadic 23 минуты назад

      Нужно быть конкрентным дол...бом, чтобы писать такую дичь. Ты вообще в курсе, что Кардифф предложил Сале специальный чартер для перелета, но Сала отказался и полетел сам?

      2
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      Рейтинг: +117

      Звезда запаса 39 минут назад

      Лажа, но может и прокатит.

      0
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      Рейтинг: -114

      SuperPAV9 44 минуты назад

      Кардив полностью правы они не винаваты что так произошло

      -1
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      Рейтинг: +780

      Tsigan 47 минут назад

      Кардиф не прав. Если бы не эти перелеты связанные с трансфером никакой катастрофы бы не было. Он же летал не просто так а именно летел в свой новый клуб поправщавшись с бывшим. Если кардифу дорога им их репутация они должны выплатить не доводя дело до суда. По суду все равно выплатят.

      1
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      Рейтинг: -114

      SuperPAV9 > Tsigan 45 минут назад

      Нет стульев нет денег так что Кардив прав, таков он жестокий мир

      -1
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      Рейтинг: +2444

      Freyk > SuperPAV9 37 минут назад

      «Стулья» у них были, Сала, к сожалению, умер, когда уже был футболистом «Кардиффа». То, что он не успел за них сыграть — это их проблема. Если у вас купят машину и разобьют её на следующий день, это же не значит, что вам за неё не должны платить?

      1
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      Рейтинг: +1402

      Чермындыр > Freyk 19 минут назад

      Сала самостоятельно отказался лететь на самолете, который ему предложил Кардиф для перелета. Это все равно, что ты купишь машину в другом регионе и предложишь продавцу доставить тебе ее на специальном большегрузе для перевозок, а продавец откажется и отправит автомобиль своим ходом с х...р пойми каким водителем, который в итоге и расхреначит тачку. Будешь платить за такую покупку?

      0
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      Рейтинг: +276

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      хрен им а не бабки, парень погиб а они миллионы требуют, ублюдки!

      0
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      Рейтинг: +1309

      Ubuntu 1 час назад

      Свинский поступок

      0
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      Рейтинг: +1171

      VGreen 1 час назад

      мдаааа

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