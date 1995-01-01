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    L'Equipe: Сала не хотел переходить в «Кардифф»

    Издание L'Equipe опубликовало аудиосообщение погибшего Эмилиано Салы в WhatsApp. Изначально аргентинец не хотел переходить из «Нанта» в «Кардифф».

    «Вчера мне звонил Мейса [агент]. Он сказал, что говорил с Франком Китой [сыном владельца «Нанта»].

    Они хотят продать меня, есть предложение от «Кардиффа». Уже провели переговоры и договорились о сделке на большую сумму. Контракт на самом деле хороший, но с футбольной точки зрения мне это не интересно.

    Я не боюсь вызова, потому что сражаюсь на протяжении всей карьеры. Но мне кажется, что они могут найти вариант получше», – аргентинец Сала.

    • Сала погиб 21 января в результате авиакатастрофы. Направляясь в Уэльс, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.
    • «Кардифф» должен был заплатить за нападающего 17 миллионов евро, но в итоге отказался, ссылаясь на нарушения в оформлении сделки.

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +799

      Mirak92 38 минут назад

      Новости про Кокоши и Мамаши кончились?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5233

      mihail200606 54 минуты назад

      Ну что уж теперь..

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