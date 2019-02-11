Сала умер от травм головы и туловища. Его опознали по отпечаткам пальцев

Стали известны подробности гибели нападающего Эмилиано Салы.

По информации Wales Online, футболист скончался от травм головы и туловища, полученных при падении самолета, на котором он летел из Франции в Уэльс. Аргентинца опознали по отпечаткам пальцев.

В январе Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». После подписания контракта с валлийским он отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с бывшим партнерами. 21 января игрок на частном самолете вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном вылетел в Уэльс, но спустя около получаса пропал с радаров диспетчеров над Нормандскими островами.

В результате поисковой операции самолет на прошлой неделе нашли на дне Ла-Манша. Спустя некоторое время из него извлекли тело. Позже полиция подтвердила, что оно принадлежит Сале.

Пилот Ибботсон на данный момент остается пропавшим без вести.

Сала погиб