Сала погиб

Теперь официально.

Этой зимой «Кардифф» приобрел нападающего «Нанта» Эмилиано Салу за рекордные для себя 20 миллионов евро. Но сыграть за новый клуб форвард так и не смог. 21 января он сфотографировался с майкой «Кардиффа», вечером этого же дня он улетел во Францию, чтобы завершить все дела и попрощаться с бывшими партнерами. А на следующий день, при перелете на частном самолете обратно в Кардифф, он пропал без вести где-то в проливе Ла-Манш.

Полиция, спасательные службы вели поиски пропавшего самолета две недели. Родители, партнеры Салы и другие футболисты скидывались на организацию дополнительных поисков. Спустя неделю после пропажи на побережье Франции обнаружили сиденье из самолета Салы. А 4 февраля поисковики обнаружили на дне пролива обломки самого самолета и одно тело.

Спустя пару дней полиция подтвердила гибель Эмилиано Салы.

У «Бомбардира было несколько материалов об Эмилиано Сале:

Например, о том, каким мы его запомним.

Или о трогательной акции «Нанта» и его болельщиков.

Вокруг Салы развивается неприятная ситуация: сейчас «Нант» и «Кардифф» будут решать, что делать с деньгами за этот трансфер. Мы разобрали и этот момент.

twit text — AN (@KroosT8) 8 февраля 2019 г.

twit text — Thank you Kanye, very cool (@apollodongas) 8 февраля 2019 г.

«Человек, который всего лишь следовал своей мечте. RIP. Спасибо за красивую игру».

twit text — tanju durdu (@tanju_durdu) 8 февраля 2019 г.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 7 февраля 2019 г.

«Барса» высказала соболезнования.

twit text — Chenar Abdulqadir (@chenar82) 8 февраля 2019 г.

twit text — annin james (@JamesAnnin) 8 февраля 2019 г.

twit text — West Block Blues (@WestBlockBlues) 8 февраля 2019 г.

«Ты ушел слишком рано. Зажги небеса, Сала».

twit text — FA Selangor (@FASelangorMy) 8 февраля 2019 г.

twit text — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) 8 февраля 2019 г.

А это последний гол Салы.

twit text — Chukwudi P. Aliba (@ChukwudiPhilip3) 8 февраля 2019 г.

«Пусть Господь дарует семье и всем доброжелателям силы. Это великая потеря».

twit text — Semuanya BOLA (@mysemuanyabola) 8 февраля 2019 г.

А эта картинка посвящена собаке Салы, Нале, которая все так же ждет своего хозяина.

twit text — Blasfemous* Mohan (@TuchelSZN) 8 февраля 2019 г.

«Футбол потерял две души: Эмилиано Салу и Дэвида Ибботсона. Тело Ибботсона все еще не нашли. Давайте не забудем этих людей».