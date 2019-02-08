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    Сала погиб


    3
    Голосов: 10
    08.02.2019 10:25
    Теперь официально.

    Этой зимой «Кардифф» приобрел нападающего «Нанта» Эмилиано Салу за рекордные для себя 20 миллионов евро. Но сыграть за новый клуб форвард так и не смог. 21 января он сфотографировался с майкой «Кардиффа», вечером этого же дня он улетел во Францию, чтобы завершить все дела и попрощаться с бывшими партнерами. А на следующий день, при перелете на частном самолете обратно в Кардифф, он пропал без вести где-то в проливе Ла-Манш.

    Полиция, спасательные службы вели поиски пропавшего самолета две недели. Родители, партнеры Салы и другие футболисты скидывались на организацию дополнительных поисков. Спустя неделю после пропажи на побережье Франции обнаружили сиденье из самолета Салы. А 4 февраля поисковики обнаружили на дне пролива обломки самого самолета и одно тело.

    Спустя пару дней полиция подтвердила гибель Эмилиано Салы.

    У «Бомбардира было несколько материалов об Эмилиано Сале:

    Например, о том, каким мы его запомним.

    Или о трогательной акции «Нанта» и его болельщиков.

    Вокруг Салы развивается неприятная ситуация: сейчас «Нант» и «Кардифф» будут решать, что делать с деньгами за этот трансфер. Мы разобрали и этот момент.

    «Человек, который всего лишь следовал своей мечте. RIP. Спасибо за красивую игру».

    «Барса» высказала соболезнования.

    «Ты ушел слишком рано. Зажги небеса, Сала».

    А это последний гол Салы.

    «Пусть Господь дарует семье и всем доброжелателям силы. Это великая потеря».

    А эта картинка посвящена собаке Салы, Нале, которая все так же ждет своего хозяина.

    «Футбол потерял две души: Эмилиано Салу и Дэвида Ибботсона. Тело Ибботсона все еще не нашли. Давайте не забудем этих людей».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +65

      roshka_1981 9 февраля 2019, 12:13

      Хороший был игрок , вечная память !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 8 февраля 2019, 21:05

      Так хотелось чуда. Маааленького чуда. Маленький самолетик, немного непогоды, и все живы.
      Мир твоему праху.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 18:33

      Виновные в этом, должны понести наказание!!!

      -1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Сильвербой 8 февраля 2019, 21:40

      А кто виновен? Как я понимаю, Сала сам поспешил и вместо более долгого перелета заказал частный самолет. Может быть, пилот не справился и не хватило опыта, может самолет был неисправен. Может быть, Сала сам уговорил лететь, а может пилот понадеялся на себя и не рассчитал. Теперь мы на 100% не узнаем, но виновные если и были, то в живых-то нет. Кого наказывать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > АИН-27 9 февраля 2019, 08:53

      Люди живут и люди умирают, кого за это можно наказывать? Это же не убийство это несчастный случай.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 8 февраля 2019, 17:26

      Чуда не свершилось. Вечная память этому парню с ангельской улыбкой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 8 февраля 2019, 13:30

      Вечная память

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 февраля 2019, 13:00

      ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 8 февраля 2019, 10:47

      Очень жаль... Приятный паренек был((

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 8 февраля 2019, 10:38

      Покойся с миром!!!

      5
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