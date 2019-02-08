Сала погиб

Этой зимой «Кардифф» приобрел нападающего «Нанта» Эмилиано Салу за рекордные для себя 20 миллионов евро. Но сыграть за новый клуб форвард так и не смог. 21 января он сфотографировался с майкой «Кардиффа», вечером этого же дня он улетел во Францию, чтобы завершить все дела и попрощаться с бывшими партнерами. А на следующий день, при перелете на частном самолете обратно в Кардифф, он пропал без вести где-то в проливе Ла-Манш.
Полиция, спасательные службы вели поиски пропавшего самолета две недели. Родители, партнеры Салы и другие футболисты скидывались на организацию дополнительных поисков. Спустя неделю после пропажи на побережье Франции обнаружили сиденье из самолета Салы. А 4 февраля поисковики обнаружили на дне пролива обломки самого самолета и одно тело.
Спустя пару дней полиция подтвердила гибель Эмилиано Салы.
У «Бомбардира было несколько материалов об Эмилиано Сале:
Например, о том, каким мы его запомним.
Или о трогательной акции «Нанта» и его болельщиков.
Вокруг Салы развивается неприятная ситуация: сейчас «Нант» и «Кардифф» будут решать, что делать с деньгами за этот трансфер. Мы разобрали и этот момент.
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— AN (@KroosT8) 8 февраля 2019 г.
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— Thank you Kanye, very cool (@apollodongas) 8 февраля 2019 г.
«Человек, который всего лишь следовал своей мечте. RIP. Спасибо за красивую игру».
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— tanju durdu (@tanju_durdu) 8 февраля 2019 г.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 7 февраля 2019 г.
«Барса» высказала соболезнования.
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— Chenar Abdulqadir (@chenar82) 8 февраля 2019 г.
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— annin james (@JamesAnnin) 8 февраля 2019 г.
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— West Block Blues (@WestBlockBlues) 8 февраля 2019 г.
«Ты ушел слишком рано. Зажги небеса, Сала».
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— FA Selangor (@FASelangorMy) 8 февраля 2019 г.
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— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) 8 февраля 2019 г.
А это последний гол Салы.
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— Chukwudi P. Aliba (@ChukwudiPhilip3) 8 февраля 2019 г.
«Пусть Господь дарует семье и всем доброжелателям силы. Это великая потеря».
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— Semuanya BOLA (@mysemuanyabola) 8 февраля 2019 г.
А эта картинка посвящена собаке Салы, Нале, которая все так же ждет своего хозяина.
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— Blasfemous* Mohan (@TuchelSZN) 8 февраля 2019 г.
«Футбол потерял две души: Эмилиано Салу и Дэвида Ибботсона. Тело Ибботсона все еще не нашли. Давайте не забудем этих людей».