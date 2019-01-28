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    Что будет с деньгами за трансфер Салы?


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    Голосов: 15
    28.01.2019 06:45
    17 миллионов фунтов.

    Пропавший самолет с Эмилиано Салой на борту до сих пор не нашли. С каждым днем шансов на спасение все меньше, а клубы отходят от шока и начинают считать деньги. 20 января клубы объявили о сделке, а через день самолет пропал. Сложнее всего сейчас «Кардиффу», который оформил рекордный в истории клуба переход и не получил ничего.

    При желании «Кардифф» вообще упрется и не заплатит. Это возможно, если не выдан международный трансферный сертификат ITC, который оформляется при трансферных сделках между клубами разных стран. Достоверной информации о его выдаче пока нет, а про сам ITC подробно рассказал Sports.ru юрист Михаил Прокопец.

    Если все документы все-таки оформлены, то исходим из фактов: «Кардифф» и «Нант» согласовали трансфер Салы за 17 миллионов фунтов и теперь решают, что будет с оплатой. Прямо сейчас «Кардифф» заморозил выплаты «Нанту», но осуществить их в каком-то варианте все равно придется. AFP пишет, что сделка была зарегистрирована и одобрена в ФИФА, поэтому «Нант» имеет право на эти деньги.

    Главный из всех вопросов упирается в перелет. «Кардифф» не скрывает, что клуб не организовывал перевозки: Сала отказался от платной услуги. Перелетом занимались его агент и посредник в осуществлении сделки Маккей. Если бы все прошло нормально, на это вряд ли бы обратили внимание, но в процессе полета точно были нарушения. Они тоже влияют на выплаты и страховку.

    • Сала отправил друзьям голосовое сообщение, в котором опасался за безопасность полета. Это может стать поводом для дополнительного разбирательства при обследовании обломков (если самолет вообще найдут). Поиск неисправности – ключ «Кардиффа» к максимально возможной выплате страховки. Эта же неисправность и могла стать причиной катастрофы.

    • Одномоторный самолет Piper PA-46-310P Malibu зарегистрирован в США, а принадлежит как раз Маккею. Отвечать за финансовую сторону точно будет именно он, хотя всех смущает сама возможность такого перелета. В сложные погодные условия пересекать Ла-Манш на одномоторном самолете можно, но делать это все равно опасно.

    • Пилотом на этом рейсе был 60-летний Дэвид Ибботсон, который не имел лицензии на платную перевозку пассажиров. Ибботсон работал газовым инженером и плотно увлекался полетами. Он часто управлял легкими самолетами и доставлял на нужную высоту парашютистов. Отсутствие лицензии не отменяет того, что Ибботсон – опытный пилот, хотя при разбирательстве это становится проблемой.

    Страхованием сделки со стороны «Кардиффа» занималась компания Lloyd’s. В 2016 году здесь страховали на 50 миллионов долларов актрису Кэрри Фишер, а Уилл Смит обезопасил себя на 200 миллионов, когда прыгал с тарзанки. Полеты на самолете тоже входят в перечень рисков, поэтому «Кардифф» будет претендовать на выплату 16 миллионов фунтов. Проблема в том, что даже максимальное перечисление от Lloyd’s покроет только часть сделки. «Кардифф» оценил общую сумму в 30 миллионов фунтов: туда входят трансферная стоимость, зарплата Салы и выплаты агентам.

    В спорте и в бизнесе чаще всего используются два вида страхования игроков. Первый защищает команду во время травм, а второй страхует от внезапных потерь важных людей. В контракте Салы с «Нантом» точно была такая страховка, но ее действие вряд ли распространяется после подписания трансферного соглашения. Еще одна лазейка обычно существует в арендном соглашении, когда смерть игрока предусматривает полную отмену выплат. Такие прецеденты есть: слитые документы Football Leaks утверждали, что в случае смерти Мбаппе или получения им тяжелой травмы в год аренды в «ПСЖ», «Монако» не получил бы за него никаких денег.

    «Кардифф» такие документы точно не составлял, но сейчас готовит иск о халатности к агентам игрока. Компенсировать трансферную стоимость Салы можно. Юрист Александра Коэн Джонатан уже прокомментировала для AFP возможное развитие событий. Весь шанс состоит в том, чтобы доказать вину авиаперевозчика. Если этого не произойдет, то обычная выплата в подобных катастрофах – 100 тысяч евро.

    «В случае доказанной вины появляется право на полную компенсацию. Если весь ущерб составляет 17 миллионов, можно требовать всю сумму компенсации. Заинтересованные стороны должны будут доказать, что владелец самолета был виноват, установить, кто это. Сообщение Салы обязательно приведет к проверке журнала технического обслуживания самолета. В любом случае кому-то придется заплатить 17 миллионов фунтов», – сказала Коэн Джонатан.

    Ситуация еще будет развиваться, а с каждой новой подробностью об инциденте решение о деньгах может меняться в разные стороны. Интересно, что тут участвует и «Бордо», которому полагается 50% комиссионных от продажи Салы. Остаться без денег в такой ситуации не хочет никто.

    Материалы о трагедии с Салой:

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 февраля 2019, 17:05

      а я не понимаю почему нельзя обсуждать бабки за трансфер? деньги платились не за человека и не этому человеку, а платились за услугу перехода этого человека в их клуб, перехода не произошло, а значит услуга не оказана и кстати я так и не понял кто будет платить, похоже встрял агент

      ну и если уж на то пошло, сам человек ведь понимал, что гроза, что самолет одномоторный, но не отказался от полета, так что это был и его выбор и его риск

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Masteralex 8 февраля 2019, 11:23

      Чтобы принять решение о рисках и отдавать себе адекватный отчёт, опасно лететь или нет - нужно разбираться в авиации на уровне профессионального пилота. С учётом этого, а также, что самолёт был предоставлен по разным данным то ли владельцем Кардиффа, то ли агенту (скорее всего, последнее), любой человек на месте Салы полетел бы именно на этом самолёте, хотелось ему этого или нет. Так что Салу обвинять - это абсолютная глупость.

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 01:13

      Жалко парня, не заслужил он такой учести

      0
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      Рейтинг: +47

      Dok Hadson 28 января 2019, 17:19

      Пополам бы скинулись и отдали эти деньги его МАМЕ,чтоб продолжить поиски СЫНА.

      0
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 28 января 2019, 17:13

      Надо смотреть реальности в глаза. Салы по большой вероятности уже нет в живых. Деньги не малые, тем более для таких клубов как Кардифф и Нант. Так почему бы им об этом не думать, а Бомбардиру не писать? Уверен каждый из вас тоже бы зачесался о деньгах, если бы вы их заплатили и ничего не получили.

      1
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Russisch Schwein 29 января 2019, 01:27

      Судя по твоему мышлению...не хотел бы я быть твоим родственником товарищ реалист... Позвони маме или в детский сад ( в который ходил) пусть поучат тебя этике...

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 28 января 2019, 13:16

      ДА... тело еще не остыло, а уже решают что с цифрами делать... ***** такие статьи писать? Неуважение и позор... бестактность зашкаливает... А вдруг завтра найдется? Даже если нет... ребята хотя бы паузу выдержите или не освещайте ... Гавно бомбарбир - пишет гавно статьи...

      -2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 28 января 2019, 12:58

      продажа мертвых душ в мировом свете, кто бы мог подумать, что мир будет обсуждать подобное, еще и гадать, сколько и как получит продавец за мертвую душу.

      0
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 28 января 2019, 11:20

      Клубы заработали бы массу вистов, если бы договорились и направили деньги на благотворительность. Этим поступков они "подняли" бы гораздо больше, чем от 17 миллионов и грызни за них.

      -1
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 > vladik12 28 января 2019, 11:22

      Если Сала все-таки уже Там, он наверняка оценит такой поступок.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 января 2019, 09:10

      Все всё посчитали. Молодцы, че сказать.

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 28 января 2019, 07:08

      Мерзкая реальность - на людей всем насрать, но за деньги все друг другу глотки перегрызут...
      Неправильно это, но увы...

      10
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > I_R_O_N_M_A_N 28 января 2019, 09:51

      Человеческая ценность уже давно не приоритет!

      4
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