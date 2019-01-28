Что будет с деньгами за трансфер Салы?

17 миллионов фунтов.

Пропавший самолет с Эмилиано Салой на борту до сих пор не нашли. С каждым днем шансов на спасение все меньше, а клубы отходят от шока и начинают считать деньги. 20 января клубы объявили о сделке, а через день самолет пропал. Сложнее всего сейчас «Кардиффу», который оформил рекордный в истории клуба переход и не получил ничего.

При желании «Кардифф» вообще упрется и не заплатит. Это возможно, если не выдан международный трансферный сертификат ITC, который оформляется при трансферных сделках между клубами разных стран. Достоверной информации о его выдаче пока нет, а про сам ITC подробно рассказал Sports.ru юрист Михаил Прокопец.

Если все документы все-таки оформлены, то исходим из фактов: «Кардифф» и «Нант» согласовали трансфер Салы за 17 миллионов фунтов и теперь решают, что будет с оплатой. Прямо сейчас «Кардифф» заморозил выплаты «Нанту», но осуществить их в каком-то варианте все равно придется. AFP пишет, что сделка была зарегистрирована и одобрена в ФИФА, поэтому «Нант» имеет право на эти деньги.

Главный из всех вопросов упирается в перелет. «Кардифф» не скрывает, что клуб не организовывал перевозки: Сала отказался от платной услуги. Перелетом занимались его агент и посредник в осуществлении сделки Маккей. Если бы все прошло нормально, на это вряд ли бы обратили внимание, но в процессе полета точно были нарушения. Они тоже влияют на выплаты и страховку.

• Сала отправил друзьям голосовое сообщение, в котором опасался за безопасность полета. Это может стать поводом для дополнительного разбирательства при обследовании обломков (если самолет вообще найдут). Поиск неисправности – ключ «Кардиффа» к максимально возможной выплате страховки. Эта же неисправность и могла стать причиной катастрофы.

• Одномоторный самолет Piper PA-46-310P Malibu зарегистрирован в США, а принадлежит как раз Маккею. Отвечать за финансовую сторону точно будет именно он, хотя всех смущает сама возможность такого перелета. В сложные погодные условия пересекать Ла-Манш на одномоторном самолете можно, но делать это все равно опасно.

• Пилотом на этом рейсе был 60-летний Дэвид Ибботсон, который не имел лицензии на платную перевозку пассажиров. Ибботсон работал газовым инженером и плотно увлекался полетами. Он часто управлял легкими самолетами и доставлял на нужную высоту парашютистов. Отсутствие лицензии не отменяет того, что Ибботсон – опытный пилот, хотя при разбирательстве это становится проблемой.

Страхованием сделки со стороны «Кардиффа» занималась компания Lloyd’s. В 2016 году здесь страховали на 50 миллионов долларов актрису Кэрри Фишер, а Уилл Смит обезопасил себя на 200 миллионов, когда прыгал с тарзанки. Полеты на самолете тоже входят в перечень рисков, поэтому «Кардифф» будет претендовать на выплату 16 миллионов фунтов. Проблема в том, что даже максимальное перечисление от Lloyd’s покроет только часть сделки. «Кардифф» оценил общую сумму в 30 миллионов фунтов: туда входят трансферная стоимость, зарплата Салы и выплаты агентам.

В спорте и в бизнесе чаще всего используются два вида страхования игроков. Первый защищает команду во время травм, а второй страхует от внезапных потерь важных людей. В контракте Салы с «Нантом» точно была такая страховка, но ее действие вряд ли распространяется после подписания трансферного соглашения. Еще одна лазейка обычно существует в арендном соглашении, когда смерть игрока предусматривает полную отмену выплат. Такие прецеденты есть: слитые документы Football Leaks утверждали, что в случае смерти Мбаппе или получения им тяжелой травмы в год аренды в «ПСЖ», «Монако» не получил бы за него никаких денег.

«Кардифф» такие документы точно не составлял, но сейчас готовит иск о халатности к агентам игрока. Компенсировать трансферную стоимость Салы можно. Юрист Александра Коэн Джонатан уже прокомментировала для AFP возможное развитие событий. Весь шанс состоит в том, чтобы доказать вину авиаперевозчика. Если этого не произойдет, то обычная выплата в подобных катастрофах – 100 тысяч евро.

«В случае доказанной вины появляется право на полную компенсацию. Если весь ущерб составляет 17 миллионов, можно требовать всю сумму компенсации. Заинтересованные стороны должны будут доказать, что владелец самолета был виноват, установить, кто это. Сообщение Салы обязательно приведет к проверке журнала технического обслуживания самолета. В любом случае кому-то придется заплатить 17 миллионов фунтов», – сказала Коэн Джонатан.

Ситуация еще будет развиваться, а с каждой новой подробностью об инциденте решение о деньгах может меняться в разные стороны. Интересно, что тут участвует и «Бордо», которому полагается 50% комиссионных от продажи Салы. Остаться без денег в такой ситуации не хочет никто.

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