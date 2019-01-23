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    Сала отправил из самолета голосовое сообщение: «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно»

    Новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала во время полета из Нанта в Кардифф записал аудиосообщение для своих друзей. Самолет, на котором аргентинский форвард летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

    «Привет, парни, вы как? Ребята, я обессилен. Успел сделать кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится.

    Уже завтра приступлю к тренировкам с новой командой. Посмотрим, что из этого выйдет. У вас все в порядке?

    Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», – говорилось в сообщении.

    • Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллионов евро.
    • В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.
    • Поисково-спасательная операция продолжалась в течение всего следующего дня, но результатов не принесла.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Ole

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    23.01.2019 09:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 января 2019, 14:27

      а что, туннель уже закрыли?

      жалко парня

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 23 января 2019, 11:07

      Отправили игрока через Ла-Манш на какой то этажерке с одним винтом....там расстояние то 500км и то долететь не смог....на рейсовом самолёте за 40 мин бы долетел а на этой помойке американской около двух часов лететь...жаль парня...((

      3
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > _Marqella_ 23 января 2019, 14:27

      Линдберг на такой этажерке пересёк Атлантику.

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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > general.lizyukov 23 января 2019, 14:44

      И что дальше??? Чкалов тоже летал из Москвы в Ванкувер через Арктику без посадки...)) В данном случае нет места геройству...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > _Marqella_ 23 января 2019, 15:42

      Ну это ты завёл разговор про одновинтовую этажерку (это ты так сессну обозвал или бомбардьер?), ты и скажи - что дальше.
      Полёт на такие расстояния на одномоторном винтовом моноплане ни разу не опасны, если погода благоприятствует и пилот опытный.
      Если что, Чкалов летал на 4-моторном тяжёлом самолёте, будущем стратегическом бомбардировщике.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > general.lizyukov 23 января 2019, 15:59

      Piper PA-46-310P Malibu как то так называется эта этажерка...

      -2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > _Marqella_ 23 января 2019, 20:47

      Вот это - этажерка? Силён ты.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:57

      Расстояние не такое уж большое. Может погода подвела?

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 января 2019, 10:33

      да уж... жесток бывает рок... бергкамп в свое время принципиально не летал самолетами....

      5
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      Рейтинг: +1052

      mig28 23 января 2019, 09:50

      Жалко, молодой парень, перспективный..

      6
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      ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 > mig28 23 января 2019, 13:38

      Ему в этом году должно было 29 лет исполнится. Где же тут перспективный?

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