Сала отправил из самолета голосовое сообщение: «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно»

Новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала во время полета из Нанта в Кардифф записал аудиосообщение для своих друзей. Самолет, на котором аргентинский форвард летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

«Привет, парни, вы как? Ребята, я обессилен. Успел сделать кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится.

Уже завтра приступлю к тренировкам с новой командой. Посмотрим, что из этого выйдет. У вас все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», – говорилось в сообщении.

Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллионов евро.

В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.

Поисково-спасательная операция продолжалась в течение всего следующего дня, но результатов не принесла.

Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало