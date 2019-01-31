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    «Нант» скорбит по Сале: остановка матча, баннер, аплодисменты


    5
    Голосов: 5
    31.01.2019 12:00
    Это их первый матч после его исчезновения.

    Прошло 9 дней с момента пропажи Эмилиано Салы, но за это время почти не появилось никаких сведений о трагедии. Одни спасатели предполагают, что он, как и пилот самолета, на котором они летели до Кардиффа, не выжили – слишком холодная вода в это время года. Другие предлагают более оптимистичную версию: Сала и пилот на спасательной шлюпке добрались до земли.

    В любом случае, ни одна из теорий еще не подтверждена. Спасатели только находят обломки самолета (но не тела пропавших) и завершают поиски: надежд на то, что они спасутся, практически нет. В это время члены семьи Салы, многие футболисты собирают деньги на возобновление поисков. Уже собрана сумма в 300 тысяч евро, в нее вложились Адриен Рабьо, Димитри Пайет, Корентен Толиссо, Калиду Кулибали, Н’Голо Канте и многие другие игроки.

    В это время «Нант» очень тяжело переживал пропажу своего бывшего игрока. На следующий день после трагедии клуб выступил с заявлением: «Сегодня утром «Нант» узнал очень тревожные новости об исчезновении самолета Эмилиано Салы. Самолет направлялся в Кардифф и мог потерпеть крушение в море у Нормандских островов. Руководство «Нанта» и весь клуб надеются, что Эмилиано и другие пассажиры самолета будут найдены невредимыми. «Нант» призывает болельщиков клуба собраться сегодня вечером на королевской площади и возложить желтые тюльпаны у фонтана».

    В этот же день болельщики «Нанта» собрались на центральной площади города и скандировали имя Эмилиано Салы.

    Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич говорил: «Я потрясeн. Всем нам тяжело. Мы ждeм информацию, но практически ничего не получаем. Готовимся к худшему». Капитан команды Валентен Ронжье был более оптимистичным: «Мы не будем устраивать ни минуты молчания, ни минуты аплодисментов, потому что у нас все еще есть надежда».

    Президент «Нанта» Вальдемар Кита говорил о Сале только хорошее: «Надеюсь, он найдется. Думаю, Сала хотел попрощаться с друзьями. Он вежливый и добрый парень, его все любят. Он всегда относился ко всем с уважением. Сейчас мои мысли с его семьей и друзьями. Все еще надеюсь, что ничто не кончено и он найдется».

    «Нант» добился переноса кубковой игры с «Антантом». На матче с «Сент-Этьеном» игроки команды вышли в футболках с фамилией Салы, болельщики устроили массовый перфоманс.

    На 9 минуте судья остановил игру. Болельщики аплодировали и скандировали фамилию Салы.

    Видео взято с официального канала Лиги 1 на YouTube

    Материалы по теме:

    Что будет с деньгами за трансфер Салы?

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +41

      wassiok 31 января 2019, 19:31

      он что один в самолете был? как то некрасиво

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > wassiok 1 февраля 2019, 09:47

      Резонанс вещь такая, Ибботсона кто помнит ? Правильно, только родня. Все официальные прощанияпоминки для пиара сделаны. А люди идут на это шоу с памятью о тех кого знали. Вряд ли пилота.

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 31 января 2019, 16:34

      эх... только через " день" забудут.. печаль

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 31 января 2019, 15:04

      впечатляет.... нет тела,не будем хоронить парня.... надеюсь на чудо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 31 января 2019, 13:58

      Красиво, что сказать. Молодцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 31 января 2019, 13:14

      трогательно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      .LEON 31 января 2019, 12:52

      Молодцы.

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 31 января 2019, 12:11

      Молодцы.

      2
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