The Independent: пилот самолета Салы не окончил летные курсы и не имел права управлять транспортным средством

Пилот самолета, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, Дэвид Ибботсон не имел права осуществлять полеты.

По информации The Independent, 59-летний мужчина не окончил обучение на летных курсах и по закону не мог управлять летательным транспортным средством. Ибботсон не имел квалификации для совершения коммерческих перелетов на территории Евросоюза. При этом у него имелись лицензии США и Великобритании.

Ибботсон проходил летные курсы с декабря 2012 года по июль 2014-го, но так и не окончил их.

Сам самолет Piper PA-46 Malibu, на котором совершал полет аргентинский футболист, был зарегистрирован в США. Это означает, что он должен был получить разрешение американских властей для перемещения за пределами страны. Этого также не было сделано.

В январе Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 числа он вылетел из Франции в Уэльс на самолете Ибботсона, который пропал с радаров, не достигнув места назначения. После продолжительных поисков обломки транспортного средства были обнаружены на дне пролива Ла-Манш. Среди них поисковая бригада нашли тело Салы.