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    The Independent: пилот самолета Салы не окончил летные курсы и не имел права управлять транспортным средством

    Пилот самолета, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, Дэвид Ибботсон не имел права осуществлять полеты.

    По информации The Independent, 59-летний мужчина не окончил обучение на летных курсах и по закону не мог управлять летательным транспортным средством. Ибботсон не имел квалификации для совершения коммерческих перелетов на территории Евросоюза. При этом у него имелись лицензии США и Великобритании.

    Ибботсон проходил летные курсы с декабря 2012 года по июль 2014-го, но так и не окончил их.

    Сам самолет Piper PA-46 Malibu, на котором совершал полет аргентинский футболист, был зарегистрирован в США. Это означает, что он должен был получить разрешение американских властей для перемещения за пределами страны. Этого также не было сделано.

    В январе Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 числа он вылетел из Франции в Уэльс на самолете Ибботсона, который пропал с радаров, не достигнув места назначения. После продолжительных поисков обломки транспортного средства были обнаружены на дне пролива Ла-Манш. Среди них поисковая бригада нашли тело Салы.

    Источник: The Independent

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    03.03.2019 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 марта 2019, 22:47

      Смертельная беспечность :(

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