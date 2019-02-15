Тело Салы доставили в родной город Прогрессо

Покойся с миром!
Тело футболиста Эмилиано Салы доставили на родину – в Аргентину. Оно прибыло в Буэнос-Айрес, а затем его перевезли в родной город спортсмена – Прогрессо.
Завтра, 16 февраля, пройдет панихида по игроку. Он погиб в результате авиакатастрофы.
- В январе Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф».
- 21 января игрок на частном самолете вылетел в Уэльс, но спустя около получаса пропал с радаров диспетчеров над Нормандскими островами.
- В результате поисковой операции самолет нашли на дне Ла-Манша. Спустя некоторое время из него извлекли тело. Позже полиция подтвердила, что оно принадлежит Сале.