Тело Салы доставили в родной город Прогрессо

Тело футболиста Эмилиано Салы доставили на родину – в Аргентину. Оно прибыло в Буэнос-Айрес, а затем его перевезли в родной город спортсмена – Прогрессо.

Завтра, 16 февраля, пройдет панихида по игроку. Он погиб в результате авиакатастрофы.