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    Тело Салы доставили в родной город Прогрессо

    Тело футболиста Эмилиано Салы доставили на родину – в Аргентину. Оно прибыло в Буэнос-Айрес, а затем его перевезли в родной город спортсмена – Прогрессо.

    Завтра, 16 февраля, пройдет панихида по игроку. Он погиб в результате авиакатастрофы.

    • В январе Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф».
    • 21 января игрок на частном самолете вылетел в Уэльс, но спустя около получаса пропал с радаров диспетчеров над Нормандскими островами.
    • В результате поисковой операции самолет нашли на дне Ла-Манша. Спустя некоторое время из него извлекли тело. Позже полиция подтвердила, что оно принадлежит Сале.

    Источник: Твиттер Ovacion

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    15.02.2019 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 16 февраля 2019, 12:24

      Покойся с миром!

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