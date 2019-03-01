«Кардифф» предлагал Сале обеспечить перелет, тот отказался

«Кардифф» через BBC выступил с заявлением, в котором ответил на слова футбольного агента Вилли Маккэя. Тот пожаловался, что его вместе с сыном обвинили в трагической гибели Эмилиано Салы.

Вилли Маккэй – один из участников сделки по переходу аргентинского нападающего из «Нанта» в «Кардифф». Именно он заказал частный самолет для перелета футболиста из Франции в Уэльс.

Сын Вилли – Марк Маккэй, согласовывал финансовую сторону трансфера Салы.

«Наш клуб занимался организацией коммерческого полета Салы до тех пор, пока предложение не было отклонено в связи с определенными договоренностями, повлиять на которые «Кардифф» никак не мог.

Клуб обеспокоен опубликованной информацией, из которой следует, что полет был незаконным. Очевидно, что многие детали, касающиеся этой ужасной трагедии, еще предстоит выяснить», – говорится в заявлении «Кардиффа».