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    Любимая собака Салы пришла на похороны хозяина

    17-го февраля в городе Прогресо состоялись похороны нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы.

    На похороны вместе с братом и сестрой аргентинского форварда пришла любимая собака футболиста – черный лабрадор по кличке Нала.

    По информации The Sun, Нала была одной из причин возвращения Салы во Францию – он отвел ее к ветеринару, чтобы начать процесс перевозки собаки в Великобританию.

    Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» в январе этого года. После подписания контракта с валлийским клубом он отправился обратно во Францию. 21 января игрок на частном самолете вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном вылетел в Уэльс, но спустя около получаса пропал с радаров диспетчеров. В результате поисковой операции самолет нашли на дне Ла-Манша. Спустя некоторое время из него извлекли тело. Позже полиция подтвердила, что оно принадлежит Сале.

    Источник: The Sun

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    18.02.2019 21:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 19 февраля 2019, 07:48

      Самое преданное животное, никогда не предаст, в отличии от человека.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 19 февраля 2019, 06:33

      Эта собака уже никогда не будет прежней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 февраля 2019, 21:31

      очень трогательно и жаль собаку есть случаи что всю жизнь ждут и будут ждать любимого хозяина

      5
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