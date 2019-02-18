Любимая собака Салы пришла на похороны хозяина

17-го февраля в городе Прогресо состоялись похороны нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы.

На похороны вместе с братом и сестрой аргентинского форварда пришла любимая собака футболиста – черный лабрадор по кличке Нала.

По информации The Sun, Нала была одной из причин возвращения Салы во Францию – он отвел ее к ветеринару, чтобы начать процесс перевозки собаки в Великобританию.

Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» в январе этого года. После подписания контракта с валлийским клубом он отправился обратно во Францию. 21 января игрок на частном самолете вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном вылетел в Уэльс, но спустя около получаса пропал с радаров диспетчеров. В результате поисковой операции самолет нашли на дне Ла-Манша. Спустя некоторое время из него извлекли тело. Позже полиция подтвердила, что оно принадлежит Сале.