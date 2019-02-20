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    «Нант» пожалуется в ФИФА, если «Кардифф» сегодня не сделает первый платеж по трансферу погибшего Салы

    «Нант» собирается пожать жалобу в ФИФА на «Кардифф», если валлийский клуб не произведет сегодня первый платеж по трансферу нападающего Эмилиано Салы.

    Аргентинец перешел в «Кардифф» 19 января за 15 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордом в истории клуба. После этого он отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту» и уладить некоторые вопросы. 21 января футболист на частном легком самолете вылетел в Уэльс, чтобы присоединиться к новому клубу. Его самолет пропал с радаров, не достигнув места назначения. После двух недель поиска обломки самолета были обнаружены на дне Ла-Манша в районе Нормандских островов. Среди них нашли тело Салы.

    5 февраля юристы «Нанта» обратились к «Кардиффу» с просьбой выплатить первую из трех ежегодных частей по трансферу Салы в течение 10-ти рабочих дней, предусмотренных по договору между клубами.

    Что будет с деньгами за трансфер Салы?

    Источник: The Guardian

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    20.02.2019 14:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +115

      vingor 20 февраля 2019, 20:24

      Я думаю в контракте должны быть все возможные варианты форс мажор. К сожалению игрока не вернуть.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 февраля 2019, 20:11

      совесть совестью, а кто-то пытался взглянуть на это со стороны Нанта? Не случись этого трансфера, Сала продолжил бы клепать голы за Нант. Они лишились забивалы и, естественно, хотят получить за это деньги.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 20 февраля 2019, 16:41

      На халяву хотят бабки по иметь когда игрока нет надо документы анулировать и все

      0
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > BARCLAYS_APL 20 февраля 2019, 19:30

      Почему «на халяву»? С ним это произошло уже после перехода. Понятно, что он не успел принести пользу новому клубу, но если бы, к примеру, он успел на 5 минут выйти на замену, то пользы сильно больше не было бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 16:22

      Платить конечно придется.

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 20 февраля 2019, 15:53

      В картишки нет братишки-бизнес есть бизнес.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 февраля 2019, 15:46

      Юридически клуб прав...

      3
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > афоня72 20 февраля 2019, 15:56

      форсмажорненько...(
      а с учётом моральных (а также медийно-скандальных) издержек Нант проиграет любой суд по регрессному иску...

      Человека уже не вернуть,а маржу продолжат делить..Па.длы.Б..ля...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Алехсбургер. 20 февраля 2019, 16:59

      С чего это? Чисто юридически игрок продан, а Нант "за доставку" не отвечает. А за "мажоры" отвечать должны страховые компании

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > ufos73 20 февраля 2019, 17:49

      «Мы поговорили с игроком и спросили, хочет ли он, чтобы мы организовали его перелет в Кардифф. Эмилиано отказался от нашей помощи и сам решал этот вопрос, — сказал менеджер валлийского клуба Мехмет Далман."
      --
      Так что ждём.Появления пилота Ибботсона..
      Вопрос кто его нанимал...вопрос мёртвых денег.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Алехсбургер. 20 февраля 2019, 18:27

      В суде такие рассуждения, как философия о жизни и смерти ))) У англичан нет ни одного шанса в суде, им лучше не ломаться, а попытаться договорится.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 февраля 2019, 15:42

      Все верно. Врядли Нант виноват в смерти... в этом случае деньги должны перевести. И уже потом требовать возмещения у страховой

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 20 февраля 2019, 14:35

      Смерь смертью, а деньги по расписанию. Ничего личного, просто бизнес. Здесь нет места состраданию и эмоциям.

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