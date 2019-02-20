«Нант» пожалуется в ФИФА, если «Кардифф» сегодня не сделает первый платеж по трансферу погибшего Салы

«Нант» собирается пожать жалобу в ФИФА на «Кардифф», если валлийский клуб не произведет сегодня первый платеж по трансферу нападающего Эмилиано Салы.

Аргентинец перешел в «Кардифф» 19 января за 15 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордом в истории клуба. После этого он отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту» и уладить некоторые вопросы. 21 января футболист на частном легком самолете вылетел в Уэльс, чтобы присоединиться к новому клубу. Его самолет пропал с радаров, не достигнув места назначения. После двух недель поиска обломки самолета были обнаружены на дне Ла-Манша в районе Нормандских островов. Среди них нашли тело Салы.

5 февраля юристы «Нанта» обратились к «Кардиффу» с просьбой выплатить первую из трех ежегодных частей по трансферу Салы в течение 10-ти рабочих дней, предусмотренных по договору между клубами.

Что будет с деньгами за трансфер Салы?