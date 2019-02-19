Агент Салы призвал «Кардифф» провести с ним открытую встречу, чтобы очистить свое имя

Футбольный агент Вилли Маккей призвал руководство «Кардиффа» провести открытую встречу с ним в присутствии СМИ, сообщает Sky Sports.

Маккей участвовал в переходе нападающего Эмилиано Салы из «Нанта» в валлийский клуб. По его словам, он организовал и оплатил все авиарейсы, связанные с трансфером аргентинца.

Сала на легком частном самолете вылетел из Франции в Уэльс 21 января, но пропал с радаров, не добравшись до места назначения. В начале февраля обломки самолета нашли на дне Ла-Манша. 6 числа из-под них извлекли тело футболиста.

Ранее друг Салы Максимилиано Дуарте обвинил Маккея в том, что он виноват в пропаже игрока. Агент заявил, что оскорблен, и что после трагедии вместе со своей семьей столкнулся с угрозами насилия в социальных сетях.

Маккей заверяет, что он не владел тем самолетом и не несет никакой ответственности за его безопасность. Он также утверждает, что руководство «Кардиффа» знало все о бронировании билетов и участвовало во всех встречах, на которых это обсуждалось.

Теперь же Маккей призывает владельца «Кардиффа» Винсента Тана, главного тренера команды Нила Уорнока, председателя Мехмета Далмана, исполнительного директора Кена Чу и юриста клуба Криса Нотта присоединиться к нему на открытых дебатах, на котором можно было обсудить все вопросы.

В электронном письме юристу «Кардиффа» Маккей указал, что хочет, чтобы встреча прошла в присутствии СМИ, чтобы они смогли записать все сказанное на ней.

Кроме того, выяснилось, что агент организовал еще много рейсов для валлийского клуба за несколько месяцев до смерти Салы. В том числе несколько, на которых во Францию прилетал Уорнок для просмотра футболистов и обсуждения потенциальных сделок.

Судя по документам, впервые Маккей отправил делегацию из Кардиффа в Нант 5 декабря. На борту самолета находились Уорнок и его помощник Кевин Блэквелл.