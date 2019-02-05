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    Друг Салы: «Агент несет ответственность за его пропажу»

    Максимилиано Дуарте, друг нападающего Эмилиано Салы, обвинил агента Вилли Маккея в причастности к пропаже футболиста.

    3 февраля на морском дне недалеко от Гернси был обнаружен самолет, а затем и тело, но определить кто именно находился среди обломков невозможно. Друг Салы считает, что агент причастен к его пропаже.

    «Он несет ответственность. За всем этим скрывается великая правда, и заключается она в том, что есть виновник. Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком», – цитирует Дуарте Marca.
    Приятель Салы дал понять, что Эмилиано был вынужден сесть на самолет, и он лично рекомендовал ему не делать этого, поскольку условия не были предоставлены.

    • Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллиона евро.
    • В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.
    • Поисково-спасательная операция продолжалась в течение недели, но результатов не принесла.

    Источник: Marca

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    05.02.2019 11:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 февраля 2019, 18:10

      В смысле нельзя определить тело? Нельзя поднять со дна и провести анализ ДНК???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 5 февраля 2019, 14:04

      Страннейшая ситуация - каким боком не посмотри.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 5 февраля 2019, 13:56

      Что за дичь, какая Великая Правда

      1
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