Друг Салы: «Агент несет ответственность за его пропажу»

Максимилиано Дуарте, друг нападающего Эмилиано Салы, обвинил агента Вилли Маккея в причастности к пропаже футболиста.

3 февраля на морском дне недалеко от Гернси был обнаружен самолет, а затем и тело, но определить кто именно находился среди обломков невозможно. Друг Салы считает, что агент причастен к его пропаже.

«Он несет ответственность. За всем этим скрывается великая правда, и заключается она в том, что есть виновник. Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком», – цитирует Дуарте Marca.

Приятель Салы дал понять, что Эмилиано был вынужден сесть на самолет, и он лично рекомендовал ему не делать этого, поскольку условия не были предоставлены.