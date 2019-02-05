Друг Салы: «Агент несет ответственность за его пропажу»

В смысле нельзя определить тело? Нельзя поднять со дна и провести анализ ДНК???
Максимилиано Дуарте, друг нападающего Эмилиано Салы, обвинил агента Вилли Маккея в причастности к пропаже футболиста.
3 февраля на морском дне недалеко от Гернси был обнаружен самолет, а затем и тело, но определить кто именно находился среди обломков невозможно. Друг Салы считает, что агент причастен к его пропаже.
«Он несет ответственность. За всем этим скрывается великая правда, и заключается она в том, что есть виновник. Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком», – цитирует Дуарте Marca.
Приятель Салы дал понять, что Эмилиано был вынужден сесть на самолет, и он лично рекомендовал ему не делать этого, поскольку условия не были предоставлены.
- Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллиона евро.
- В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.
- Поисково-спасательная операция продолжалась в течение недели, но результатов не принесла.