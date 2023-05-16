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«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы

16 мая 2023, 11:28
1

«Кардифф» намерен добиться выплаты компенсации от «Нанта» за смерть нападающего Эмилиано Салы в 2019 году.

  • Сала после перехода в «Кардифф» летел из Нанта в Уэльс.
  • Частный самолет, на котором летел Сала, потерпел крушение. Футболист и пилот погибли.
  • «Кардифф» заплатил за игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.

По информации L’Equipe, клуб из Чемпионшипа обратился в Коммерческий суд Нанта. «Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов евро в качестве компенсации за ущерб, понесенный после смерти 26-летнего аргентинца.

В требовании «Кардиффа» указаны вылет клуба из АПЛ и то, что Сала мог бы вырасти в цене в чемпионате Англии.

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Источник: L’Equipe
Англия. Чемпионшип Франция. Лига 1 Кардифф Нант Сала Эмилиано
Комментарии (1)
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acor94
1684227040
Делать деньги на трупе, так по нашему. Вон Ленин уже почти 100 лет лежит))
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