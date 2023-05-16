«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы

«Кардифф» намерен добиться выплаты компенсации от «Нанта» за смерть нападающего Эмилиано Салы в 2019 году.

Сала после перехода в «Кардифф» летел из Нанта в Уэльс.

Частный самолет, на котором летел Сала, потерпел крушение. Футболист и пилот погибли.

«Кардифф» заплатил за игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.

По информации L’Equipe, клуб из Чемпионшипа обратился в Коммерческий суд Нанта. «Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов евро в качестве компенсации за ущерб, понесенный после смерти 26-летнего аргентинца.

В требовании «Кардиффа» указаны вылет клуба из АПЛ и то, что Сала мог бы вырасти в цене в чемпионате Англии.