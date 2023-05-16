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    «Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы

    «Кардифф» намерен добиться выплаты компенсации от «Нанта» за смерть нападающего Эмилиано Салы в 2019 году.

    • Сала после перехода в «Кардифф» летел из Нанта в Уэльс.
    • Частный самолет, на котором летел Сала, потерпел крушение. Футболист и пилот погибли.
    • «Кардифф» заплатил за игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.

    По информации L’Equipe, клуб из Чемпионшипа обратился в Коммерческий суд Нанта. «Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов евро в качестве компенсации за ущерб, понесенный после смерти 26-летнего аргентинца.

    В требовании «Кардиффа» указаны вылет клуба из АПЛ и то, что Сала мог бы вырасти в цене в чемпионате Англии.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +713

      Forvard47 1 минуту назад

      *бнутые?

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      Рейтинг: +3608

      acor94 41 минуту назад

      Делать деньги на трупе, так по нашему. Вон Ленин уже почти 100 лет лежит))

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      Рейтинг: +4754

      fakeid > fakeid 22 минуты назад

      товагищъ, там бесплатный вход вообще-то) по крайней мере был. или ленин решил податься в коммерцию?)

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