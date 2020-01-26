«Нант» почтил память Салы перед матчем с «Бордо»

«Нант» перед матчем чемпионата Франции с «Бордо» почтил память бывшего нападающего команды Эмилиано Салы.
На центральном круге стадиона был выложен портрет форварда, а болельщики клуба растянули баннеры с изображением Салы и его игрового номера.
- Сала выступал за «Нант» с 2015 по 2019 год.
- Футболист погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы над проливом Ла-Манш.
В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион
Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS— FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020