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«Нант» почтил память Салы перед матчем с «Бордо»

26 января 2020, 23:09

«Нант» перед матчем чемпионата Франции с «Бордо» почтил память бывшего нападающего команды Эмилиано Салы.

На центральном круге стадиона был выложен портрет форварда, а болельщики клуба растянули баннеры с изображением Салы и его игрового номера.

  • Сала выступал за «Нант» с 2015 по 2019 год.
  • Футболист погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы над проливом Ла-Манш.

В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Нанта»
Франция. Лига 1 Нант Сала Эмилиано
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