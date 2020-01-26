Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Нант» почтил память Салы перед матчем с «Бордо»

    «Нант» перед матчем чемпионата Франции с «Бордо» почтил память бывшего нападающего команды Эмилиано Салы.

    На центральном круге стадиона был выложен портрет форварда, а болельщики клуба растянули баннеры с изображением Салы и его игрового номера.

    • Сала выступал за «Нант» с 2015 по 2019 год.
    • Футболист погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы над проливом Ла-Манш.

    В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион

    Источник: Твиттер «Нанта»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2020 23:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75258
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru