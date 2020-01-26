«Нант» почтил память Салы перед матчем с «Бордо»

«Нант» перед матчем чемпионата Франции с «Бордо» почтил память бывшего нападающего команды Эмилиано Салы.

На центральном круге стадиона был выложен портрет форварда, а болельщики клуба растянули баннеры с изображением Салы и его игрового номера.

Сала выступал за «Нант» с 2015 по 2019 год.

Футболист погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы над проливом Ла-Манш.

В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион