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    В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион

    Стадион аргентинского клуба «Сан-Мартин» из города Прогресо теперь носит имя Эмилиано Салы. Погибший зимой нападающий родился в этом населенном пункте.

    31 октября состоялась церемония переименования – в день рождения спортсмена. Футболисту исполнилось бы 29 лет. Рядом со стадионом появился портрет Салы.

    • Аргентинец погиб в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем.
    • В январе футболист перешел в «Кардифф», но не успел провести ни одного матча за валлийцев.
    • В системе «Сан-Мартина» Сала пребывал с 1994 по 2005 год.

    Источник: твиттер LA NACION Deportes

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    01.11.2019 23:31
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