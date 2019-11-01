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  • В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион

В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион

1 ноября 2019, 23:31

Стадион аргентинского клуба «Сан-Мартин» из города Прогресо теперь носит имя Эмилиано Салы. Погибший зимой нападающий родился в этом населенном пункте.

31 октября состоялась церемония переименования – в день рождения спортсмена. Футболисту исполнилось бы 29 лет. Рядом со стадионом появился портрет Салы.

  • Аргентинец погиб в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем.
  • В январе футболист перешел в «Кардифф», но не успел провести ни одного матча за валлийцев.
  • В системе «Сан-Мартина» Сала пребывал с 1994 по 2005 год.

Источник: твиттер LA NACION Deportes
Аргентина Сала Эмилиано
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