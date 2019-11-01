В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион

Стадион аргентинского клуба «Сан-Мартин» из города Прогресо теперь носит имя Эмилиано Салы. Погибший зимой нападающий родился в этом населенном пункте.

31 октября состоялась церемония переименования – в день рождения спортсмена. Футболисту исполнилось бы 29 лет. Рядом со стадионом появился портрет Салы.